Le début de la Ligue 1 s’est terminé par un nul 1-1 entre les Lille et le Stade de Rennes lors de la réunion tenue ce samedi au Stade Pierre-Mauroy. Avec ce score en fin de partie, les deux équipes sont à égalité à un moment donné respectivement en deuxième et troisième position.

22/08/2020

On à 23:06

CEST

.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui OSC Lille, qui a réussi à prendre de l’avance sur le tableau de bord avec un Bamba. Après cela, la première partie s’est terminée par un résultat de 1-0.

En seconde période est venu le but pour lui Stade de Rennes, qui a obtenu l’égalité avec un but de Da silva à la minute 74. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 1-1 dans la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs du Lille qui sont entrés dans le jeu étaient Bradari, Yilmaz, Soumare, Luiz araujo et Yaz¿c¿ remplacer Xeka Rocha, David, Ikone, Renato Sanches et André, tandis que les changements dans Stade de Rennes étaient Sentimental, Tait, Du château et Camavinga, qui est entré pour remplacer Martin, Niang, Raphinha et Bourigeaud.

L’arbitre a montré un carton jaune à Stade de Rennes (Tait). En outre, il y avait deux cartons rouges dans le match, ce qui a provoqué l’expulsion de Boey par l’équipe visiteuse et Reinildo Mandava par l’équipe locale.

Après que ce match de la première journée de Ligue 1 ait été joué, les deux équipes avec le match nul ont été placées en deuxième (OSC Lille) et troisième position (Stade de Rennes) avec un point.

Le deuxième jour, OSC Lille jouera contre lui Stade de Reims à la maison, tandis que le Stade de Rennes fera face au Montpellier HSC à la maison.

Fiche techniqueOSC Lille:Maignan, Botman, Fonte, Reinildo Mandava, Celik, Xeka Rocha (Bradari¿, min.46), André (Yaz¿c¿, min.90), Bamba, Renato Sanches (Luiz Araujo, min.83), David (Yilmaz , min 65) et Ikoné (Soumare, min 82)Stade de Rennes:Mendy, Aguerd, Da Silva, Maouassa, Boey, N’zonzi, Bourigeaud (Camavinga, min. 64), Martin (Soppy, min. 42), Terrier, Niang (Tait, min. 64) et Raphinha (Del Castillo, min. 0,64)Stade:Stade Pierre-MauroyButs:Bamba (1-0, min.40) et Da Silva (1-1, min.74)