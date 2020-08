Le RB Leipzig et l’international américain Tyler Adams ont déclaré qu’il n’y avait « pas de plan écrit » pour arrêter Kylian Mbappe et Neymar du Paris Saint-Germain avant leur demi-finale de Ligue des champions avec les champions de Ligue 1.

Adams, 21 ans, a marqué un vainqueur dramatique pour Leipzig lors d’une victoire 2-1 contre l’Atletico Madrid jeudi et se prépare maintenant à un match nul des quatre derniers avec le PSG avec une place en finale de l’UCL sur la ligne.

« Nous n’avons pas encore pensé à cela », a déclaré Adams dans une interview avec ESPN. « Bien sûr, vous pouvez dire ces noms et vous pensez au talent individuel qu’ils ont et à ce qu’ils ont déjà fait et réalisé, tous les deux, à un si jeune âge, en remportant des Coupes du monde, en remportant les Jeux olympiques.

« Comment vous arrêtez ça? Je ne pense pas qu’il y ait un plan de match écrit sur la façon dont vous pouvez arrêter Neymar ou Mbappe, mais je pense que nous sommes confiants dans nos capacités défensives, nous sommes confiants dans la capacité de notre équipe, donc nous savons que nous devons aller là-bas et continuer à nous battre les uns pour les autres parce que c’est ce qui nous rend si bons.

« Cette mentalité intrépide que notre équipe a étant une équipe si jeune, nous entrons dans ces matchs en pensant simplement que nous pouvons tout gagner. Comme je l’ai dit, la confiance est la clé dans ce type de moments, mais aller là-bas et être évidemment capable d’exécuter est énorme aussi. «

Adams a également réfléchi à l’importance de son but, qui marquait la première fois qu’un Américain marquait en quarts de finale ou plus tard dans un match de Ligue des champions.

« Bien sûr, c’est un moment énorme, mais plus important encore, je suis ravi que cela place notre équipe en demi-finale maintenant et cela nous donne une réelle chance de soulever un trophée parce qu’en fin de compte, c’est tout ce que je pense, » il a dit.

«Vous pourriez être le premier joueur à faire cela, le premier à le faire, mais à la fin de la journée, vous voulez être le premier Américain à remporter un trophée de la Ligue des champions.

« Nous nous sommes mis dans une position plus proche pour le faire maintenant, nous sommes à deux matches de là, nous avons une grande compétition après évidemment contre le PSG, mais c’est une pure excitation pour ça, nous sommes prêts à relever le défi. »

En tant que l’un des joueurs prometteurs les plus brillants de l’équipe américaine, Adams a déclaré que les récompenses et la sensibilisation des autres joueurs de l’équipe nationale ne manquaient pas.

« Tous [my teammates] m’ont contacté « , a déclaré Adams. » Je les remercie beaucoup pour leur soutien continu, beaucoup de ces personnes ont évidemment joué un rôle dans mon développement, non seulement en tant que joueur mais en tant que personne.

« Les voir tous tendre la main et l’excitation pour eux est un moment spécial qui montre à quel point nous sommes proches en tant que communauté, la communauté du football, mais aussi à quel point l’impact de ce but touche tout le monde. Cela rend tout le monde heureux. donc c’est un moment énorme. «

Avec toutes les équipes en quart de finale jouant un format d’élimination simple, Adams a ajouté qu’il estimait que la nature unique du tournoi aidait les équipes plus jeunes comme Leipzig.

Adams a déclaré: « Lorsque vous enlevez l’ensemble et que vous devez évidemment vous rendre dans un lieu à l’extérieur avec des fans à l’extérieur, puis rentrer à la maison, et parfois compter sur ce match à domicile pour obtenir un résultat, cela nivelle définitivement le terrain.

« Quand nous avons vu la structure du tournoi et comment il allait être mis en place, nous savions que cela nous offrait une opportunité incroyable de continuer et de gagner trois matchs et vous avez terminé. »

Adams et RB Leipzig affronteront le PSG mardi 18 août.