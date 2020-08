Il n’y a pas trop d’occasions où Pep Guardiola regarde son adversaire dans la zone technique et jette un regard envieux, mais lorsque Manchester City affrontera le Real Madrid lors du match retour de leur huitième de finale de Ligue des champions vendredi, il pourrait faites ça avec Zinedine Zidane.

Ici, vous avez deux managers qui sont définis par la Ligue des champions. Guardiola l’a remporté deux fois à l’âge de 40 ans, en 2009 et 2011 avec sans doute la meilleure équipe de l’histoire à Barcelone, et Zidane a remporté trois titres européens d’affilée lors de son premier mandat en tant qu’entraîneur du Real, entre 2016 et 2018.

Alors pourquoi Guardiola voudrait-il être à la place de Zidane, étant donné que son propre record de la Ligue des champions est à égalité avec des managers emblématiques qui l’ont remporté deux fois, tels que Sir Alex Ferguson, Ottmar Hitzfeld, Arrigo Sacchi et Jose Mourinho? C’est parce que remporter à nouveau la Ligue des champions, pour la troisième fois, est devenu une démangeaison que Guardiola n’a pas pu gratter.

Zidane, en revanche, semblait en gagner trois en un clin d’œil, et il pourrait encore devenir le premier entraîneur à en gagner quatre avec cette équipe du Real, qui est devenue championne de la Liga cette saison pour la première fois depuis 2017. Premièrement, bien sûr. , Le Real devrait renverser le déficit de 2-1 au match aller à l’Etihad et se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de City.

Guardiola avait semblé certain de remporter plusieurs Coupes d’Europe et de réécrire les livres d’histoire depuis qu’il l’avait fait deux fois à Barcelone. Au lieu de cela, cela fait neuf ans qu’il n’a pas mené une équipe pour la dernière fois au titre de la Ligue des champions. Il a peut-être quitté le Barça en 2012, épuisé par les exigences de la gestion de l’un des plus grands clubs du monde, mais trois ans à la tête du Bayern Munich et maintenant quatre à City n’ont même pas apporté une dernière apparition. Il y a eu trois éliminations en demi-finale avec le Bayern, mais avec City, Guardiola n’a même pas pu atteindre les quatre finales, avec deux sorties en quarts de finale et une défaite en huitièmes de finale contre Monaco en 2016-17, la somme de son record plutôt médiocre à l’Etihad.

Pep Guardiola devra prendre le dessus sur Zinedine Zidane pour atteindre les quarts de finale. David Ramos / .

Considérant qu’il a été embauché par le propriétaire de la ville, Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan en 2016 pour remporter la Ligue des champions, Guardiola a échoué sur la plus grande scène. C’est peut-être la meilleure chance qu’il aura de mettre fin à son attente personnelle pour une troisième Coupe d’Europe, en même temps que la première de City.

Bien que le Real Madrid ait terminé sa campagne nationale avec 10 victoires et un match nul après le redémarrage en Espagne, il se rend à City sans le capitaine suspendu Sergio Ramos et doit marquer au moins deux fois pour espérer atteindre les huit derniers à Lisbonne la semaine prochaine. City a ses propres problèmes, les fragilités défensives étant leur plus grande préoccupation, mais l’équipe de Guardiola entre dans l’égalité en tant que favorite.

Leur chute en Ligue des champions au cours des trois dernières saisons est en partie due à l’habitude de Guardiola de trop réfléchir à sa tactique et à sa sélection lors des huitièmes de finale. Contre Monaco, Liverpool et Tottenham Hotspur, City a été éliminé car Guardiola s’est laissé distancer par son homologue à chaque fois. Son équipe a perdu le match aller à Liverpool et aux Spurs, et n’a pas réussi à trouver un moyen de revenir lors du match retour à l’Etihad et a été expulsée par une équipe offensive de Monaco qui n’a montré aucune peur.

Il y avait des lacunes similaires avec le Bayern, dont les trois sorties en demi-finale sous Guardiola contre le Real, Barcelone et l’Atletico Madrid étaient également le résultat d’entraîneurs rivaux remportant la bataille tactique. Le Real Madrid a battu le Bayern 4-0 à l’Allianz Arena, a perdu 3-0 contre le Barça au Camp Nou et a été éliminé par Atleti à l’extérieur.

Cette fois-ci, la mise en péril des matches à élimination directe à deux jambes et le danger de concéder des buts à l’extérieur – ou le stress d’avoir à surmonter des défaites dommageables à l’aller – ont été supprimés de la phase quart de finale, avec des matches à élimination directe tous les chemin de la finale de la compétition de cette année, remodelée en raison d’un format raccourci causé par la pandémie de coronavirus. Si le tournoi se déroule, City est toujours confronté à une route difficile vers la gloire, avec un quart de finale probable contre la Juventus avant un affrontement avec le Bayern en demi-finale et peut-être l’Atletico ou le Paris Saint-Germain en finale le 23 août.

Le record de City en matchs de coupe uniques sous Guardiola est extrêmement impressionnant, remportant les trois dernières finales de la Coupe Carabao et, jusqu’à leur défaite en demi-finale de la FA Cup contre Arsenal à Wembley le mois dernier, il n’avait perdu aucune égalité de coupe dans aucune compétition depuis Février 2018. En Europe, Guardiola doit rester simple et éviter la tentation de compliquer l’approche de sa propre équipe si elle se qualifie pour les quarts de finale. Ce faisant, il imiterait Zidane, qui a toujours compté sur le choix de son meilleur XI dans ses meilleures positions pour remporter ces couronnes consécutives de la Ligue des champions.

Les trois fois champions d’Europe de Zidane ont prouvé que la simplicité peut être dévastatrice si vous avez les bons joueurs. City en a certainement, mais le temps nous dira si Guardiola est prêt à être comme Zidane pour pouvoir gagner comme Zidane.