Diego Valeri a soulevé le trophée MLS is Back Tournament, une expression sur son visage qui semblait à la fois maniaque et joyeuse. Il fut bientôt rejoint par ses coéquipiers, sautant et criant à l’unisson, avec des masques qui disaient « Champions » restant pour la plupart. Sur le côté, le propriétaire de Portland Timbers, Merritt Paulson, s’est lancé dans un flot de pompes et de claps.

Tout s’est déroulé dans un stade dépourvu des supporters et des festivités qui accompagnent habituellement un tel moment.

C’était un moment surréaliste qui a couronné un tournoi surréaliste. Il y a un mois, on se demandait si MLS is Back allait décoller, car une vague de tests COVID-19 positifs a forcé le retrait du FC Dallas et du Nashville SC. Pourtant, le tournoi a survécu, parfois prospéré, et les tests positifs ont diminué. Les matchs ont présenté le genre de chaos qui est l’oxygène même de la ligue, et les Timbers ont émergé comme méritant des gagnants 2-1, capitalisant sur leurs chances tout en soumettant un match de l’équipe d’Orlando City dont la performance en finale, bien que lourde en possession, jamais atteint les sommets atteints plus tôt dans le tournoi.

Les deux équipes ont passé environ un mois et demi dans une bulle qui aurait pu être palatiale à certains égards mais qui n’en était pas moins isolante. Le temps passé loin de la famille et des proches exigeait une endurance particulière. Pour cette raison, il était facile d’apprécier les délices de Portland et la déception d’Orlando.

Normalement, le couronnement d’un champion du tournoi serait un moment de réflexion pour la ligue et ses équipes. Pourtant, comme les cinq derniers mois sont rentrés chez eux, les temps sont loin d’être normaux. La bulle élaborée par la MLS sera démolie et la ligue se donne un énorme répit de 22 heures avant la reprise de la saison régulière. Cela se produira avec un match entre Dallas et Nashville – devant les fans, rien de moins – une décision qui frise la folie, compte tenu de l’état de la pandémie au Texas.

Portland et Orlando auront un peu plus de temps pour digérer ce qui s’est passé. Comme le dit si éloquemment Jon Champion, le joueur ESPN play-by-play, gagner la MLS est de retour « ne suggère pas la grandeur en soi, mais indique une équipe qui a été la mieux à même de faire face à des circonstances uniques. »

Pour être clair, cela a de la valeur. Cela est particulièrement vrai pour une équipe d’Orlando qui, au cours des cinq premières années de son existence, n’a réussi à gagner qu’une poignée ou deux de matchs de saison régulière ainsi que quelques lancers de pièces. Les séries éliminatoires sont restées bien hors de portée. Dans ce tournoi, Oscar Pareja a révélé – pas pour la première fois – ses talents de gestionnaire pour transformer une équipe et que les Lions sont en effet une équipe talentueuse et cohésive qui peut s’attendre à des jours plus radieux. Au minimum, une fondation a été posée.

Le pedigree de Portland est un peu plus grand, ayant remporté un titre de la Coupe MLS et atteint la finale à une autre occasion. Le fait que les Timbers aient prévalu dans le temps estival insupportable de la Floride n’est pas une mince affaire, et maintenant les joueurs ont une place dans la Ligue des champions de la CONCACAF de l’année prochaine et 300 000 $ de prix à partager.

Maintenant, un ensemble différent de défis vous attend, c’est pourquoi il y a un danger à trop lire les résultats de MLS is Back. La cadence des matchs à domicile et sur route et les déplacements reprendront. Pour toute l’amélioration d’Orlando, cette équipe n’a pas encore remporté de match en dehors de l’indicatif régional 407 cette saison. Oui, une partie de cela est due aux circonstances dans lesquelles MLS est de retour, mais les résultats sur la route en révéleront encore plus sur le côté de Pareja.

Les Timbers de Portland ont émergé mardi comme les gagnants méritants de la MLS est Back, l’un des tournois de football les plus surréalistes de mémoire d’homme. Images de Phil Ellsworth / ESPN

Les défis de Portland sont également influencés par la géographie, mais d’une manière différente. La première phase de la reprise de la saison régulière le verra jouer principalement dans le fuseau horaire du Pacifique contre le LA Galaxy, le LAFC, les San Jose Earthquakes et les champions en titre de la Coupe MLS les Seattle Sounders, ainsi que le Real Salt Lake. Cela semble décidément plus difficile que ce à quoi font face certaines autres équipes, même si la façon dont le reste du calendrier de la saison régulière va bouger est encore inconnue.

Un autre défi consistera à assurer la cohérence sur une période prolongée. Les faiblesses sont révélées au cours du long travail d’une saison régulière. Dans le cas d’Orlando, un aurait pu être révélé en finale. C’est la difficulté de défendre les coups arrêtés, qui a été la source des deux buts de Portland. La saison régulière demande également une endurance différente de celle requise dans la bulle.

En ce qui concerne la MLS is Back, il a été dit que le trophée de Portland devrait être accompagné d’un astérisque, compte tenu des circonstances qui l’ont entouré. Certes, un argument fort peut être avancé du fait que deux équipes n’ont pas pu participer. Pourtant, les compétitions de coupe – avec leurs tirages au sort et leurs tirs au but – sont conçues pour accentuer les excentricités et le caractère aléatoire du sport. Ce tournoi n’était pas différent.

À ce stade, il est difficile de déterminer où MLS est de retour en termes d’importance. Va-t-il suivre la voie de la SuperLiga ou être salué à plus grande échelle? On en saura plus avec le temps.

Mais pour les Timbers, le champagne qui découlera du trophée MLS is Back aura un goût très sucré.