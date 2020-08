Monaco a débuté sa carrière en Ligue 1 20-21 par un match nul à domicile face au Stade Reims (2-2). Les objectifs de Disasi et Badiashile Ils ont contré les objectifs initiaux des visiteurs et, au final, ils ont été le premier point de la saison pour les Monégasques, épuisés par les blessures et avec un positif pour COVID dans leur équipe.

23/08/2020 à 15:21

CEST

Joël Gadea

Monaco

Reims

LUN

Lecomte; Aguilar, Badiashile, Disasi, Ballo; Golovin, Tchouameni, Fofana, Onyekuru (Diop, 45 ‘); Gelson Martins (Geubbels, 80 ‘), Ben Yedder.

REI

Rajkovic; Foket, Faes, Abdelhamid, Konan; Chavalerin, Munetsi; Touré (Zeneli, 60 ‘), Cafaro (Sierhuis, 60’), Kutesa (Berisha, 56 ‘); Dia (Cassama, 78 ‘).

Buts

0-1 (5 ‘): Dia. 0-2 (21 ‘): Touré. 1-2 (45 ‘): Disasi. 2-2 (55 ‘): Badiashile

Arbitre

François Letexier. TA: Kutesa (41 ‘), Faes (76’), Disasi (89 ‘), Foket (90’).

Stade

Louis II (18 521 spectateurs). Derrière des portes closes.

Contre-efficacité

Le départ dominant de Monaco depuis Nico Kovak cela a échoué. Malgré une première chance du Russe Golovin, avec un tir de loin, les rouges et blancs sont allés de l’avant avec une contre-attaque terminée par Jour. A partir de là, plus de domination locale et plus d’efficacité de Reims, qui à la 20e minute, doublerait son avantage avec un but de Le Bilal Touré de l’extérieur de la zone. L’image de la principauté était encore plus bouleversée et, dans les bottes de l’ancien joueur de Séville Ben Yedder Il a réussi à combler l’écart, mais son tir s’est écrasé sur la barre transversale. Avant la pause, oui, à travers la centrale Disasi, Il a réduit la différence sur le tableau de bord avec une tête qui est allée au fond du filet.

Le deuxième acte s’est poursuivi dans le même sens, avec un Monaco qui a submergé Reims, qui avec les changements a continué à mettre en danger la région de Lacomte des transitions très rapides. Il y avait encore plus d’une demi-heure de choc lorsque Badiashille il a marqué l’égalisation, après un contrôle exquis. La possibilité d’une remontée qui semblait très compliquée en première mi-temps a saturé l’attaque monégasque qui n’a pas retrouvé de fluidité dans la dernière étape du meeting. Juste un autre en-tête de Disasi, qui a effleuré le bâton, a réussi à transformer complètement un tableau de bord qui se terminait par une égalité à 2.