Ronaldinho et son frère Roberto de Assis pourraient être remis en liberté au Paraguay le 24 août, date à laquelle un juge devrait ratifier leur accord de négociation de plaidoyer.

Le juge responsable de l’affaire, Gustavo Amarilla, a fixé lundi la date de révision des termes de l’accord.

L’ancien attaquant du Brésil et de Barcelone et Roberto ont été arrêtés en mars pour être entrés dans le pays avec de faux passeports et ont passé 32 jours en prison.

Le lauréat du Ballon d’Or et son frère ont ensuite versé 800000 dollars chacun en caution et ont été transférés dans un hôtel de luxe de la capitale du pays, Asuncion, restant en résidence surveillée. Ils y sont depuis lors. Ronaldinho, 40 ans, et son frère risquent jusqu’à cinq ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

L’équipe de la défense a récemment accepté avec les procureurs un plaidoyer de culpabilité des deux frères pour être entrés au Paraguay avec de faux passeports et des amendes de 90 000 dollars et 110 000 dollars, respectivement, pour Ronaldinho et Roberto. Roberto a accepté un casier judiciaire au Paraguay, mais le casier judiciaire de Ronaldinho y sera vierge.

L’accord sur le plaidoyer stipule également que Ronaldinho peut quitter le Brésil à tout moment, bien qu’il doive dire aux responsables paraguayens combien de temps il sera absent. Roberto ne sera pas autorisé à quitter le Brésil pendant deux ans. Les frères doivent également se présenter devant un juge fédéral brésilien tous les trois mois pendant une période de deux ans.

Une enquête sur un éventuel blanchiment d’argent a été ouverte.

Alors que les procureurs n’ont « détecté aucun élément prouvant que Ronaldinho a participé directement à la planification de l’obtention de faux documents », le juge Gustavo Amarilla a déclaré à . qu’il était clair que les deux avaient utilisé un faux document pour entrer dans le pays.

Les résidents du Brésil n’ont pas besoin de passeport pour entrer au Paraguay.

Ronaldinho a déclaré aux autorités locales lors d’une audience que les passeports étaient un cadeau d’un homme d’affaires brésilien, Wilmondes Sousa Liria, qui a également été emprisonné.

Pendant son incarcération, le vainqueur de la Coupe du monde 2002 a été vu en train de faire du sport et de prendre des photos avec des gardiens.

Ronaldinho a admis en avril dans sa première interview depuis son arrestation qu’il avait désespérément envie de rentrer chez lui.

«La première chose que je vais faire est de donner un gros bisou à ma mère», dit-il. «Elle est à la maison et traverse une période difficile depuis le début de la pandémie de COVID-19.

« Alors pour absorber l’impact que cette situation a eu et avancer avec foi et force. »