Le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré que le club n’était pas en mesure de signer mais restait catégorique, Jadon Sancho ne rejoindra pas Manchester United cet été.

Le club de Bundesliga a été durement touché par l’impact économique de la pandémie de coronavirus, mais Watzke a déclaré que le club était convaincu que Sancho resterait pour la campagne 2020-2021.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’international anglais était la principale cible d’Ole Gunnar Solskjaer, mais United n’a pas respecté le délai du 10 août pour faire une offre de 120 millions d’euros pour l’attaquant avant de rejoindre l’équipe de pré-saison de Dortmund.

Lundi, Dortmund devrait annoncer des pertes de plus de 40 millions d’euros pour le dernier mandat et Watzke a déclaré à dpa: « C’est un fait qu’il ne reste plus d’argent pour les frais de transfert. »

« Si vous perdez 4 millions d’euros pour chaque match joué sans supporters, et que nous faisons cela, vous ne devez pas être un prophète pour calculer dans quelle direction il va. Nous ne pouvons certainement plus faire de grands sauts.

« Sancho rester au BVB est gravé dans la pierre. Nous ne discuterons pas des détails. Mais ce que je peux insister: si Michael Zorc, qui est un Westphalien comme moi, parle d’une décision définitive, alors c’est définitif. Il n’y a pas de place pour interprétation. »

Malgré la situation économique du football causée par la pandémie, la direction de BVB a clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de « remise corona » sur le prix demandé de 120 millions d’euros pour l’ailier, le directeur sportif Zorc affirmant que Sancho ne déménagerait pas à Old Trafford lundi.

Des sources ont déclaré à ESPN que United n’avait pas perdu espoir de signer Sancho mais était de plus en plus frustré par la conduite de Dortmund pendant les négociations.

La hiérarchie de United pense que le prix est irréaliste dans un marché touché par l’épidémie, et il y a également des inquiétudes concernant les honoraires d’agent indiqués et les revendications salariales formulées par les représentants de Sancho.

Des problèmes similaires se sont posés lorsque Dortmund a clairement indiqué qu’il ne vendrait pas Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dembele avant que la paire n’obtienne respectivement les transferts à Arsenal et à Barcelone.

Les deux joueurs ont également eu des problèmes de discipline avant leurs mouvements respectifs, mais Watzke ne s’attend pas à ce que Sancho agisse de la même manière.

« Je ne vois vraiment pas ce danger », a ajouté Watzke, pointant vers les commentaires de Sancho plus tôt cette semaine en disant qu’il voulait être un leader pour des joueurs comme Gio Reyna ou Jude Bellingham.

« Nous sommes dans un bon échange avec ses agents. Nous reconnaissons que Jadon montre une très bonne réaction. Et il reconnaît que nous avons une bonne équipe où vous pouvez jouer au football. Et il montre qu’il aime ça chaque jour. À l’entraînement et dans les matchs. «