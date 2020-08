19 h 24 HE

Nick Judd Rédacteur transféré

La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

Liverpool et Chelsea se battent pour signer White

Liverpool et Chelsea sont prêts à se battre pour Brighton Ben White à la suite du prêt réussi du défenseur central à Leeds United en 2019-2020.

C’est selon le Daily Star qui rapporte que Liverpool prévoit une offre de 20 millions de livres sterling pour White, qui était toujours présent pour l’équipe de Marcelo Bielsa alors qu’ils remportaient le championnat.

Cependant, Liverpool fait face à la pression de Chelsea qui tient à boucher sa défense poreuse. Frank Lampard avait la ligne arrière la plus fuyante des équipes du top quatre, et la défaite totale de 7-1 aux mains du Bayern Munich en Ligue des champions a encore mis en évidence le problème.

Chelsea semble sur le point de libérer des joueurs de renom cet été et, aux côtés de Kepa Arrizabalaga, défenseur Antonio Rudiger pourrait également être en route alors que Lampard cède la place à White et plus encore.

Le patron de Brighton, Graham Potter, a déjà déclaré qu’il aimerait garder White à Brighton malgré le fait que le défenseur n’ait pas joué de match pour les Seagulls. Le club pense que le joueur vaut 40 millions de livres sterling, soit le double de ce que Liverpool offrirait.

La forme impressionnante de Ben White au cœur de la défense de Leeds fait tourner Liverpool et Chelsea. Michael Regan / .

Benfica tente d’attirer Cavani au Portugal

Ancien attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani est en pourparlers avec Benfica en vue de rejoindre le club portugais cet été, selon L’Equipe.

Cavani vient de quitter les champions de France et on pense que les officiels du Benfica font tout ce qu’ils peuvent pour signer l’international uruguayen.

On pense que le joueur de 33 ans suscite également l’intérêt d’Everton et de Leeds, bien qu’aucune candidature n’ait été présentée par l’un ou l’autre des clubs.

Le seul point de friction dans le mouvement pourrait être le salaire du joueur. Cavani était sur 12 millions d’euros par an dans la capitale française, ce qui pourrait être trop riche pour les Eagles.

L’attaquant a marqué quatre buts en sept matches en 2019-20. Au total, il a marqué 138 buts en 200 matchs au PSG.

Le PSG cherche toujours la doublure de Thiago Silva

Pendant ce temps, le PSG cherche toujours Thiago Silvale remplaçant au cœur de la défense, et Gazzetta Dello Sport estiment que la partie française envisage un déménagement pour 40 millions d’euros Nikola Milenkovic.

La défense du PSG a été rendue encore plus faible suite au transfert de Tanguy Kouassi au Bayern Munich, et alors que le directeur sportif Leonardo a déjà sondé le potentiel de la signature. Milan Skriniar ou Kalidou Koulibaly, Le défenseur de la Fiorentina Milenkovic semble être en tête de la liste des courses du club français.

Le PSG pourrait cependant faire face à la concurrence pour le défenseur serbe. L’AC Milan et l’Internazionale seraient intéressés, et le joueur de 22 ans préférerait peut-être rester en Italie. Cependant, les champions de France pourront presque certainement surenchérir sur leurs rivaux.

– On pense que Newcastle United donne la priorité aux talents britanniques cet été et que l’attaquant de Bournemouth est en tête de la liste de courses de Steve Bruce. Callum Wilson, selon le Daily Mail. Wilson pourrait cependant être une option coûteuse pour les Magpies, qui envisagent également de déménager pour l’international de la République d’Irlande Jeff Hendrick après sa libération de Burnley. On pense également que Bruce regarde le duo de Bournemouth Josh King et David Brooks, bien qu’il puisse avoir aussi peu que 30 millions de livres sterling à dépenser.

– Chelsea a été stimulé dans sa tentative de signer le West Ham United’s Declan Rice, les Hammers envisageant de vendre l’international anglais dans le but de reconstruire leur équipe, selon le Sun. Les Hammers ont insisté sur le fait qu’ils ne souhaitaient pas vendre Rice, mais Chelsea est déterminé à débarquer le joueur de 21 ans et à le reconvertir en défenseur. Si Chelsea offrait 70 millions de livres sterling, il serait difficile pour les Hammers de refuser.

– Sheffield United tient à garder Dean Henderson à Bramall Lane la saison prochaine, mais Manchester United exige que les Blades paient tous les salaires du gardien, selon le Sun. Cela pose un problème pour le club de Chris Wilder, qui a été en mesure de payer une partie du salaire de la star mais ne pourrait pas le payer intégralement. Manchester United envisage de renvoyer Henderson en prêt la saison prochaine bien qu’il lui ait offert un long contrat, mais ils veulent que tout club potentiel finance son salaire de 100000 £ par semaine.