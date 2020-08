18 h 00 HE

Rob DawsonCorrespondant

COLOGNE, Allemagne – La Ligue Europa a commencé comme un side-show pour Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer, mais elle est maintenant au centre de la scène.

Il a fallu une victoire nerveuse et nerveuse 1-0 contre le FC Copenhague à Cologne lundi soir – gagnée grâce au penalty de Bruno Fernandes dans le temps supplémentaire – mais United est à un match d’une finale européenne et a la possibilité de remporter un premier trophée. puisque Jose Mourinho a remporté ce concours en 2017.

– Sources: Man United espère toujours signer Sancho

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Ils devront s’améliorer contre Wolverhampton Wanderers ou le Sevilla FC dimanche s’ils veulent retourner au stade RheinEnergies pour la finale le 21 août.

2 Liés

« C’est la troisième fois cette saison, nous avons été les demi-finales dans toutes les compétitions auxquelles nous avons participé », a déclaré Solskjaer par la suite. « Je suis ravi de passer. Je pensais que nous méritions de gagner ce soir. J’espère que nous pourrons aller plus loin et gagner celui-ci. »

Le football de la Ligue des champions a déjà été assuré grâce à une troisième place en Premier League mais, pour Solskjaer, cela ne signifie pas que les enjeux en Allemagne au cours des 10 prochains jours sont inférieurs. Le Norvégien est au club depuis assez longtemps pour savoir que le succès se juge en argenterie.

Lorsque la Ligue Europa a débuté en septembre – il y a près de 11 mois – ce n’était pas la priorité de Solskjaer. Phil Jones, Marcos Rojo, Diogo Dalot, Axel Tuanzebe, Angel Gomes et Tahith Chong ont tous commencé par une victoire terne 1-0 sur les vilains du Kazakhstan, le FC Astana, mais c’était alors et c’est maintenant.

Man United affrontera les Wolves ou Séville en demi-finale de la Ligue Europa dimanche. .

Le temps du repos et de la rotation est terminé et il suffit de regarder les six premiers de United contre Copenhague pour comprendre l’attitude de Solskjaer face aux derniers tours de ce tournoi. Fernandes, Paul Pogba, Mason Greenwood, Marcus Rashford et Anthony Martial – l’inspiration derrière une série de six victoires lors des huit derniers matches de championnat de United pour se classer parmi les quatre premiers – étaient tous de retour contre une équipe de Copenhague jouant dans leur premier même européen. quart de finale.

Lors de 10 tentatives précédentes, la seule victoire de l’équipe danoise contre les équipes anglaises était survenue contre United en phase de groupes de la Ligue des champions en 2006 – un match auquel Solskjaer a joué – mais ici, ils n’ont jamais ressemblé à une équipe prête à se retourner. Les derniers types de Harry Maguire et Eric Bailly – pour Victor Lindelof – ont gardé le score à 0-0 et bien que Greenwood ait converti une chance claire de United juste à la mi-temps, il a été exclu par le VAR.

A la pause, il était difficile de faire la différence entre l’équipe disputant son 26e quart de finale européen et celle qui faisait ses débuts. C’était la moitié après laquelle Solskjaer aurait pu espérer secrètement qu’Ed Woodward se contenterait de récupérer les 120 millions de livres sterling que le Borussia Dortmund demande pour Jadon Sancho, le principal objectif de transfert.

jouer

1:41

Jan Aage Fjortoft réagit aux commentaires de Micahel Zorc sur le maintien de Jadon Sancho au Borussia Dortmund.

Mais avec l’accord pour Sancho apparemment hors de la table pour le moment – et malgré tout le souffle et la bouffée de Fernandes, Rashford et Martial – c’était seulement vraiment Greenwood qui semblait susceptible de marquer. Après 55 minutes, le joueur de 18 ans a fait pétiller un tir du pied gauche à l’intérieur du poteau, mais lorsque Rashford a tapé dans le rebond, il était hors-jeu.

Dix minutes plus tard, Fernandes a secoué l’autre poste, provoquant un barrage de cris aigus de Stale Solbakken sur le banc de Copenhague. Le son résonnait autour de la maison vide de 50000 places du FC Koln tandis que les sous-marins de United se balançaient à reculons dans leurs sièges dans les tribunes, les mains sur la tête.

Copenhague, champion du Danemark en 2019, pouvait encore ressentir un choc et lorsque le remplaçant Bryan Oviedo, autrefois d’Everton et de Sunderland, a contraint Aaron Wan-Bissaka à un dégagement crucial sur la ligne, Solskjaer en avait assez vu. Vint Nemanja Matic et Lindelof pour Fred et Bailly – deux changements défensifs dans un match que United devait gagner – un indice, peut-être, qu’il n’est pas complètement satisfait de ses options d’attaque en dehors du banc.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Martial, Rashford et Greenwood ont marqué 62 buts à eux deux cette saison, mais il y a une raison pour laquelle Solskjaer n’a pas abandonné l’espoir de signer Sancho, malgré ce que le directeur sportif du Borussia Dortmund Michael Zorc avait à dire à propos de la saga des transferts lundi.

Ce n’est qu’au début de la prolongation que Solskjaer a décidé de faire un remplacement offensif, amenant finalement Juan Mata pour Greenwood. L’Espagnol est un joueur marginal ces jours-ci, mais pendant 30 minutes, il a montré à quel point il est toujours bon. Ses coéquipiers semblant de plus en plus fatigués, ses passes et ses mouvements ont élevé l’équipe de Solskjaer.

C’est Mata qui a finalement débloqué la défense de Copenhague, glissant une passe à Martial. Son tir a été sauvé par Karl-Johan Johnsson – qui a impressionné tout au long de ses 13 arrêts – mais dans la foulée, le Français a été regroupé par Andreas Bjelland. L’arbitre Clement Turpin a accordé à United son 21e penalty de la saison et Fernandes a marqué. Il ne manque pas de place, ou du moins il n’a pas participé à un match de haut vol depuis quatre ans et demi.

Il suffisait de donner à United une troisième demi-finale de la saison, égalant un exploit réalisé par Sir Alex Ferguson en 2008-09.

Les loups et Séville se rencontrent à Duisburg mardi pour décider qui affrontera United dans les quatre derniers matchs, un match que Solskjaer devra regarder à la télévision en raison des restrictions à l’intérieur des stades.

« Ce sont deux bonnes équipes », a déclaré Solskjaer. « Nous savons tout sur Wolverhampton. J’ai disputé un match contre Séville avec Molde, donc j’ai aussi quelque chose à récupérer contre eux. »