Angers a battu Dijon 1-0 à l’extérieur lors de son premier match de la compétition, qui s’est déroulé samedi au stade Gaston Gérard. Avec ce résultat, l’équipe d’Angers est première avec trois points à la fin du match et le FCO 20 de Dijon n’a plus de points dans la boîte après le match.

💪 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 ! 👊 Premier match, première victoire pour le SCO ! Dominateurs, inspirés et en très grande forme, les hommes de Coach Moulin repartent de Dijon avec les trois points. Bravo ! #DFCOSCO 𝟬-𝟭 pic.twitter.com/9U0fxD8rTi — Angers SCO (@AngersSCO) August 22, 2020

La première moitié du match a commencé positivement pour l’équipe angevine, qui a réussi à prendre l’avantage grâce à un but de Traore à la 22e minute. Avec ce 0-1, la première moitié du match s’est terminée.

Aucune des équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième mi-temps et le temps réglementaire s’est donc terminé par un résultat de 0-1.

Le Dijon de Stéphane Jobard a remplacé Amalfitano, Sammaritano, Alex Dobre et Philippe par Muzinga, Marié, Scheidler et Chouiar, tandis que l’entraîneur d’Angers Stéphane Moulin a ordonné à Ebosse, Ninga, Capelle, El Melali et Coulibaly de remplacer Doumbia, Kanga, Mangani, Pereira Lage et Fulgini.

Le premier but de cette nouvelle saison est donc inscrit par @Ismael_Traore ⚽️🙌 ! Le capitaine 🇨🇮 d'@AngersSCO permet aux siens d'ouvrir la marque d'une belle frappe placée 💥 Le match est lancé ! #DFCOSCO pic.twitter.com/qIwRjtXYza — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 22, 2020

Angers a pris un bon départ en Ligue 1 avec cette victoire à l’extérieur et s’est classé premier avec trois points après le match, tandis que la défaite a laissé le FCO de Dijon en 20e position sans point.

La prochaine journée, la deuxième de la Ligue 1, le FCO de Dijon jouera son match à l’extérieur contre l’Olympique Lyon. Le SCO Angers jouera son match contre le FC Girondins Bordeaux à domicile.

Dijon : Gomis, Lautoa, Écuélé Manga, Muzinga (Amalfitano, min.45), Ngouyamsa, Cheikh, Ndong, Marié (Sammaritano, min.68), Chouiar (Philippe, min.77), Scheidler (Alex Dobre, min.77) et Dina

Angers : Bernardoni, Thomas, Traoré, Doumbia (Ebosse, min.67), Bamba, Santamaria, Fulgini (Coulibaly, min.91), Mangani (Capelle, min.76), Thioub, Pereira Lage (El Melali, min.77) et Kanga (Ninga, min.68)