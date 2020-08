Plus de cinq mois après les premières étapes viennent la seconde. Avant que l’attention ne se déplace vers Lisbonne et le dénouement de la Ligue des champions unique et pandémique de cette saison, il y a quatre matchs des 16 derniers matchs, commencés fin février, qui doivent être terminés. Quatre superclubs se retrouvent en danger, et au moins un est assuré de sortir.

Le match le plus intrigant est celui entre Manchester City et le Real Madrid, avec Man City 2-1 au match aller à Madrid. City a été excellent au match aller, jouant avec un pragmatisme inhabituel pour gagner 2-1, sans doute sa première grande performance européenne de l’ère Sheikh Mansour. Le seul problème était que l’arrière-plan pensait qu’il n’avait probablement pas besoin d’être aussi prudent qu’au début, et que jouer avec son aventure normale contre un Madrid informe aurait pu apporter une victoire plus confortable qui aurait effectivement mis fin à la série là-bas. puis.

Mais le Real Madrid est maintenant une équipe très différente du Real Madrid qu’il était alors. Il est revenu de l’arrêt avec une équipe beaucoup plus assurée sur le plan défensif, terminant le titre espagnol en remportant 10 victoires consécutives, avec six feuilles blanches dans les huit premiers de ces matchs. Karim Benzema et Casemiro ont tous deux atteint de riches patrons de forme. Thibaut Courtois, après un début de vie précaire en Espagne, a de nouveau l’air d’un gardien de but imposant. Marco Asensio est en train de devenir un créateur toujours dangereux.

City, quant à lui, reste l’équipe qu’elle a été toute la saison, exceptionnelle en possession mais sensible si une équipe peut passer par la presse. La façon dont Madrid s’installe, interrompre le jeu, perturber le rythme de l’adversaire et chercher à se frayer un chemin vers la victoire est toujours précisément la façon dont vous mettriez en place une équipe pour contrecarrer City. L’absence de Sergio Ramos suspendu donne probablement encore un avantage à City, même s’il manque un attaquant fiable alors que Sergio Aguero se remet d’une opération au genou, mais cela semble beaucoup plus fin en équilibre qu’en février.

La Juventus et Barcelone sont également en danger. La Juve a perdu 1-0 contre Lyon au match aller et bien qu’elle ait remporté la Serie A pour une neuvième fois consécutive, elle n’a pas bien joué cette saison. Ça manque de fluidité et on a le sentiment que tout doit passer par Cristiano Ronaldo.

Cela devrait donner de l’espoir à Lyon, même s’il n’a disputé qu’un seul match de compétition depuis le lock-out, grâce à la décision de la ligue française d’abandonner la saison. Ce match était une défaite aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue, mais plus important que le résultat final, c’est la façon dont il a défendu le match nul 0-0 en 120 minutes. Une performance similaire est requise à Turin, et si elle pouvait marquer un but à l’extérieur – et le retour de blessure de Memphis Depay, qui n’aurait pas joué au match retour comme prévu initialement, le rend plus probable – alors Lyon a une réelle chance de le progrès.

Barcelone a inscrit un but à l’extérieur lors de son match aller, faisant match nul 1-1 contre Naples, ce qui rend probablement un choc moins probable. Mais elle aussi a eu du mal depuis le redémarrage, Quique Setien apparaissant à chaque instant comme l’infortuné enseignant qui finit par laisser la classe continuer et faire ce qu’elle veut. La ligne avant d’Antoine Griezmann, Luis Suarez et Lionel Messi est toujours en train de trouver un moyen de parvenir à une compréhension mutuelle, tandis que les problèmes de milieu de terrain qui ont miné Barcelone dans les grands matchs pendant des années n’ont pas été résolus.

Napoli, quant à lui, bien qu’amélioré sous Gennaro Gattuso, a été incohérent depuis le redémarrage, et le sentiment doit être que s’il avait progressé, il avait besoin d’un résultat au match aller. Cela dit, personne ne sait vraiment comment l’avantage du domicile sans fans se déroulera dans des liens à deux, il y a donc peut-être un niveau supplémentaire d’aléatoire à ces jeux.

Rien, cependant, ne peut être assez aléatoire pour sauver Chelsea, 3-0 après le match à domicile contre le Bayern Munich. Sa position est impossible et pas seulement à cause du fossé de classe entre les côtés. Si Chelsea veut organiser un retour improbable, il devra attaquer – et le faire sans le blessé Christian Pulisic et le dos droit Cesar Azpilicueta – mais cela l’exposera au genre de contre-attaques auxquelles le Bayern est si adepte et auquel Chelsea s’est révélé si vulnérable toute la saison. Dans des circonstances normales, le Bayern aurait peut-être été facile ici, mais après avoir terminé sa saison nationale il y a un mois, il a besoin d’un match de compétition pour le préparer pour les quarts de finale.

Tous les clubs en action au cours de vendredi et samedi sont d’un côté de la tranche à élimination directe, le vainqueur de Man City-Real Madrid affrontant le vainqueur de la Juventus-Lyon et le survivant de Barcelone-Naples affrontant presque assurément le Bayern. L’autre côté présente le PSG contre Atalanta et le RB Leipzig contre l’Atletico Madrid, tous les tours des quarts de finale étant disputés en un seul match au Portugal.