Ce qui aurait pu être une nuit très gênante pour Barcelone est finalement devenu une promenade sur le terrain du Camp Nou, alors qu’il progressait vers les huit derniers de la Ligue des champions avec une victoire 3-1 (4-2 au total) contre Naples. En quarts de finale au Portugal la semaine prochaine, Barcelone affrontera le Bayern Munich, qui, 3-0 après le match aller, n’allait jamais avoir une nuit remplie de pression et a fini par battre Chelsea, 4-1, pour cimenter un 7- 1 battage agrégé.

Napoli avait en fait commencé assez brillamment, assez intelligemment pour soulever tous les doutes familiers sur le milieu de terrain de Barcelone, mais une défense épouvantable (et le bénéfice d’une poussée non appelée) lors d’un coup de pied de coin à la 10e minute a permis à Clement Lenglet de donner l’avantage à Barcelone. Lionel Messi a ajouté un deuxième 13 minutes plus tard avec un dribble et une finition brillants pour lui.

Messi avait alors un but exclu pour le genre de handball limite qui n’aurait jamais été attribué dans les jours précédant le VAR. Une pénalité ultérieure de Luis Suarez, cependant, accordée après un piratage maladroit de Kalidou Koulibaly sur Messi après que l’Argentin l’ait attrapé par derrière dans la surface de Napoli et lui ait enlevé le ballon de l’orteil, a porté le score à 3-0 ce jour-là.

Un léger penalty converti par Lorenzo Insigne juste avant la mi-temps a donné à Napoli une lueur d’espoir, et comme il l’avait fait au début de la première mi-temps, il y a eu des moments en seconde période où il a menacé d’exposer Barcelone. C’était en partie la détente de Barcelone – Gerard Pique pouvait clairement être entendu crier qu’il « y avait encore un match ici » – mais c’était aussi un rappel des problèmes que Barcelone a eu cette saison. Naples, inhabituellement pour une équipe à l’extérieur au Camp Nou, a eu de longues périodes de possession, et à 3-1, il n’y avait jamais eu le sentiment que Barcelone était entièrement en sécurité: même avec une multitude de joueurs indisponibles, cela doit être une préoccupation.

Ce n’est pas un côté cohérent. Antoine Griezmann n’a pas trouvé le moyen de s’installer dans la ligne d’attaque avec Messi et Suarez. Le milieu de terrain finit souvent par s’étirer. Tout camp qui contient Messi a une chance dans n’importe quel match, car il est capable de faire les choses les plus extraordinaires; son objectif ici n’est guère inscrit comme brillant parce que tout le monde est tellement habitué à lui faire cela, mais c’était, en effet, un moment de brillance. Mais toute équipe comprenant Messi aura également des problèmes structurels car, à 33 ans, il court à peine comme avant.

Certes, si Barcelone veut sérieusement troubler le Bayern, il devra être bien meilleur que cela. La victoire du Bayern sur Chelsea était essentiellement une séance d’entraînement de haut niveau. Après avoir disputé son dernier match de championnat il y a trois semaines et avoir remporté le titre de Bundesliga quelque temps auparavant, il devait prendre le match au sérieux pour revenir à quelque chose comme la netteté totale du match avant le début de la huitième finale à Lisbonne, au Portugal, ensuite. la semaine.

Chelsea, une équipe battue et épuisée après ses efforts à la fin de la saison de Premier League et sa défaite en finale de la FA Cup – un match qui lui a coûté des blessures à Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta et Pedro – passait essentiellement par les mouvements, quelque chose. indiqué par une programmation qui comprenait Callum Hudson-Odoi et Tammy Abraham.

Il n’a pas fallu longtemps au Bayern pour affirmer sa supériorité, prenant la tête au bout de sept minutes alors que Willy Caballero, de nouveau préféré à Kepa Arrizabalaga, battait Robert Lewandowksi, qui s’était converti sur place. Ce qui a suivi était la domination presque embarrassante du Bayern, qui était à la hauteur de son statut de favori du tournoi. Un deuxième but est arrivé à la 20e minute, alors que Mateo Kovacic était dépossédé par Thomas Muller, qui a mis Ivan Perisic à marquer. Le pressing de Chelsea a été un problème toute la saison; c’était une classe de maître sur la façon de le faire.

Abraham en a retiré un juste avant la mi-temps, et Chelsea s’est attaché à sa tâche, mais à 14 minutes de la fin, sa défense a presque complètement disparu alors que Lewandowski passait, laissant Corentin Tolisso hocher la tête sans marquer. Une belle tête a ensuite donné à Lewandowski son deuxième. Deux buts et deux passes ont rappelé, s’il en fallait, à quel point il était un avant-centre exceptionnel.

Pour l’instant, le Bayern ressemble à l’équipe à battre. Il a peut-être eu un début de saison difficile sous Niko Kovac, mais depuis qu’il a été remplacé par Hansi Flick, le changement a été remarquable. Il presse superbement, attaque et contre-attaque avec rythme, et a à Lewandowski probablement le meilleur avant-centre du monde en ce moment. On pensait que le principal problème du Bayern, d’autant plus que le match nul a été difficile avec Barcelone et potentiellement Man City, les adversaires avant la finale, pourrait être la netteté après avoir terminé sa saison il y a si longtemps. Cela ne semblait pas être un problème contre Chelsea, et les sept autres clubs du Portugal, à commencer par Barcelone, doivent être avertis.