Deux jours après les huitièmes de finale Ligue des champions contre la Lyon, il n’y a toujours pas de certitude sur les conditions physiques de Dybala. Le numéro 10 du Juventus continuez à vous entraîner séparément et essayez de serrer les dents pour le match de vendredi. Tel que rapporté par la Gazzetta dello Sport, Dybala s’est présenté trois heures plus tôt au Continassa pour commencer à travailler pour Lyon. L’Argentin fera partie des convoqués et fera tout son possible pour monter sur le terrain.

Les conditions d’Insigne et de Gollini

Les deux autres équipes italiennes impliquées en Ligue des champions doivent également faire face à des blessures. le Naples il tente de récupérer son capitaine qui, malgré le coup corrigé contre la Lazio, voudra à tout prix être là dans le match le plus important de la saison. Samedi 8 août, les Napolitains visitent le Barcelone pour le retour des huitièmes de finale. Insigne il a donné sa disponibilité pour jouer. La décision finale reviendra au personnel médical et à Gattuso.

L‘Atalanta, déjà qualifié en quart de finale, affrontera le PSG Mercredi 12 août à 21h00. Gasperini il devra probablement se passer de son gardien Gollini, qui a quitté le terrain tôt contre l’Inter après un affrontement avec Gosens. Les tests ont révélé une hypertension du ligament croisé postérieur du genou droit. A sa place, il se réchauffe Sportiello.