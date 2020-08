COLOGNE, Allemagne (AP) – Manchester United avait besoin d’un penalty de la prolongation de Bruno Fernandes pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa après avoir battu Copenhague 1-0 lundi.

Dans une chaleur étouffante, la jeune équipe de United contrôlait la part du lion de la possession, mais avait du mal à créer des occasions claires jusqu’à ce qu’Andreas Bjelland fasse tomber Anthony Martial dans la surface de réparation. Fernandes a passé le ballon devant l’excellent gardien Karl-Johan Johnsson pour donner à United l’avance à la 95e minute.

Mason Greenwood et Fernandes ont frappé les boiseries avec des coups de feu pendant le temps normal et les précédentes critiques vidéo ont coûté à United deux de ses meilleures opportunités de marquer.

Tout d’abord, VAR a gratté une pénalité de United pour hors-jeu dans l’accumulation. Juste avant la pause, Greenwood a mis le ballon dans le filet après un éclair sur le flanc droit, mais la reprise a montré qu’il était juste hors-jeu lorsque la passe de Marcus Rashford a été jouée.

Cette décision a été un coup dur pour United après que le but de la percée apparente soit venu juste au moment où l’équipe anglaise semblait être frustrée et prendre des tirs de plus en plus spéculatifs contre une équipe danoise jouant son tout premier quart de finale européen.

L’attaquant de Copenhague, Mohamed Daramy, s’est frayé un chemin devant la défense de United pour tirer à la 17e, mais son tir a été bloqué par Harry Maguire, et le suivi de Jens Stage a également été bloqué.

United affrontera le quintuple vainqueur de la Ligue Europa, Séville ou le club anglais de Wolverhampton, dimanche en demi-finale. Ils jouent leur quart de finale mardi.

LUKAKU, BARELLA LEAD INTER

DÜSSELDORF, Allemagne (AP) – Romelu Lukaku a marqué un but et en a inscrit un autre alors que l’Inter Milan battait un Bayer Leverkusen tenace 2-1 pour atteindre les demi-finales de la Ligue Europa lundi.

Lukaku a été le moteur dès le départ, s’imposant sur le jeu et perturbant la défense de Leverkusen pour maintenir l’Inter à la recherche de son premier trophée en neuf ans.

Quand Nicolo Barella a donné l’avance à l’Inter à la 15e minute, c’était sur un rebond d’un tir de Lukaku qui avait été bloqué. Six minutes plus tard, Lukaku a marqué après un lien avec Ashley Young.

Tout comme l’Inter menaçait de submerger Leverkusen, l’équipe allemande s’est maintenue dans le match. Kai Havertz a joué un doublé avec Kevin Volland et a tiré le ballon devant le gardien Samir Handanovic pour réduire l’écart à un seul but quatre minutes après le but de Lukaku.

Une critique vidéo a empêché l’Inter de prolonger son avance, annulant un penalty donné pour le handball contre l’arrière gauche de Leverkusen Daley Sinkgraven. Leverkusen a poussé dur pour égaliser en seconde période, mais cela a ouvert des chances pour le gardien de l’Inter et Leverkusen Lukas Hradecky a été appelé à effectuer des arrêts répétés.

L’Inter affrontera le Shakhtar Donetsk ou Bâle en demi-finale le 17 août. Les clubs ukrainien et suisse joueront leur quart de finale mardi.