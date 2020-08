GELSENKIRCHEN, Allemagne (AP) – Manchester United et l’Inter Milan ont réservé leurs places en quarts de finale de la Ligue Europa mercredi alors que le football continental revenait au milieu de la pandémie de coronavirus.

United a gagné 2-1 contre LASK Linz pour remporter une victoire totale de 7-1 contre le club autrichien, cinq mois après le match aller. LASK a tenu la tête dans la soirée pendant deux minutes après le but de Philipp Wiesinger à la 55e minute, mais Jesse Lingard a rapidement égalisé pour United. Anthony Martial a marqué un autre pour United à la 88e.

L’Inter a battu Getafe 2-0 avec des buts de Romelu Lukaku et Christian Eriksen. C’était un match unique joué en Allemagne parce qu’ils n’avaient pas terminé une étape aller avant la suspension de la saison européenne.

Auparavant, le Shakhtar Donetsk et Copenhague ont également avancé.

Lukaku a donné l’avance à l’Inter avec son 30e but de la saison, récupérant la passe haute d’Alessandro Bastoni à la 33e minute et repoussant un défenseur avant de caresser le ballon bas dans le coin le plus éloigné. Eriksen a porté le score à 2-0 à la 84e, frappant un ballon libre dans la surface de réparation deux minutes après avoir quitté le banc.

Getafe a commencé plus fort avec un match pressant intense et aurait pu prendre la tête dès la deuxième minute, mais le gardien de l’Inter Samir Handanovic a gardé la tête de Nemanja Maksimovic.

L’Inter a progressivement pris le contrôle du match contre une équipe de Getafe qui n’avait pas joué depuis le 19 juillet et a gagné pour la dernière fois le 29 juin. Le gardien de Getafe, David Soria, a effectué une série d’arrêts impressionnants avant le but de Lukaku et a bien réagi pour empêcher un coup de pied de Danilo D «Ambrosio dans le 49e.

Getafe a eu une chance d’égaliser à la 76e lorsque le défenseur de l’Inter Diego Godin a concédé un penalty pour le handball, mais Jorge Molina a tiré son tir large, préservant le record de Handanovic de cinq matchs sans concéder de but.

Shakhtar, vainqueur de la Coupe UEFA 2009, a gagné 3-0 au match retour contre Wolfsburg pour remporter une victoire 5-1 au total. Le club ukrainien n’a marqué que sur un but de Junior Moraes à la 89e minute. Moraes et Manor Solomon ont ajouté un but chacun dans le temps d’arrêt.

Copenhague a atteint les quarts de finale d’une compétition européenne pour la première fois après avoir annulé un déficit de 1-0 au match aller contre Istanbul Basaksehir pour s’imposer 3-1 au total grâce à deux buts de Jonas Wind.

Tous les matchs des quarts de finale se jouent en Allemagne sur une seule manche.

Les matchs ont commencé par une minute de silence désignée par l’UEFA pour honorer les victimes de la pandémie de coronavirus. L’instance dirigeante du football européen n’a pas organisé un geste coordonné de toute l’équipe visant l’injustice raciale, bien que les capitaines d’équipe portaient des brassards indiquant «Non au racisme».

Les joueurs de United ont pris un genou avant leur match, comme toutes les équipes l’ont fait en Premier League anglaise depuis son redémarrage en juin, et ont été rejoints par leurs adversaires autrichiens du LASK. Lors du match Inter-Getafe, tous les joueurs se sont tenus en silence autour du cercle central après une annonce sur le coronavirus.