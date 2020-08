Au premier jour de la nouvelle ère Friedkin, La Roma demande à Séville à son ancien directeur sportif Monchi de remporter le laissez-passer pour le Final Eight. Le run-up de l’équipe de Fonseca pour conquérir une compétition qui garantirait une place dans la prochaine Ligue des champions passe du défi sur le terrain neutre de Duisburg contre les 5 fois détenteurs du trophée, qui comprennent deux vieilles connaissances du football italien comme Suso, Vazquez et Ocampos. Coup d’envoi fixé à 18,55.

Voici quelques statistiques de match fournies par Opta:

Ce sera le premier match officiel entre Séville et Rome; en général, Séville a remporté ses deux derniers matchs contre des équipes italiennes, battant la Lazio à domicile et à l’extérieur en huitièmes de finale de la Ligue Europa 2018/19. La Roma n’a remporté qu’un de ses sept derniers matches contre les équipes espagnoles dans les compétitions européennes (1N, 5P), échouant à marquer dans cinq de ces matchs.

Depuis que la compétition a changé de neuvième en 2009/10, Séville a atteint les quarts de finale de la Ligue Europa à trois reprises, remportant finalement la compétition (2013/14, 2014/15 et 2015/16).

Rome n’a perdu qu’un de ses neuf derniers matchs en Ligue Europa (4W, 4N) e pourrait atteindre les quarts de finale de la Coupe UEFA / Europa League pour la première fois depuis 1998/99 (quand il a perdu à la maison et à l’extérieur contre l’Atletico Madrid). Neuf des 10 derniers buts de la Roma en Ligue Europa sont arrivés au début: avec 10 buts au total, les Giallorossi sont ceux qui ont marqué le plus de buts dans les premières étapes de la compétition 19/20.

Hormis les finales, la Roma n’a pas disputé de match à élimination directe dans les compétitions européennes depuis le barrage de la demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1969/70: après deux nuls, le troisième et décisif match avec Górnik Zabrze s’est également terminé 1-1 (le Polonais grâce au tirage au sort).

Séville a enregistré plus de vols offensifs (55 – faisant référence à des séquences d’action commençant à 40 mètres ou moins du but de l’adversaire) que toute autre équipe de la Ligue Europa cette saison, dont 10 menant à un tir et trois à un but.

Edin Dzeko a marqué 15 buts en carrière dans la Ligue Europa moderne (à partir de 2009/10) et peut entrer dans le top 10 des buteurs de cette compétition, accroché à 16 Carlos Bacca et Fernando Llorente.

Franco Vázquez a rencontré la Roma cinq fois en Serie A et lors de ces cinq matches, il a participé à quatre buts (un but daté de mai 2015 et trois passes décisives).

L’ancien AC Milan Lucas Ocampos est le seul joueur de Séville à avoir participé à au moins 20 buts cette saison (16 buts et quatre passes dans toutes les compétitions).

RESTEZ CONNECTÉ À LA FIN DU JEU POUR LIRE L’ARTICLE PENDANT LA 100ÈME MINUTE PAR ALBERTO POLVEROSI