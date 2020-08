Conte quittera-t-il l’Inter? Ou l’Inter va-t-il chasser Conte? Et si cela se passe comme ça, Allegri sera-t-il son remplaçant comme cela s’est produit à la Juventus? Le scénario sera défini dans quelques jours. Allegri est prêt, il accepterait volontiers le banc de l’Inter, ne serait-ce que pour chercher le record après avoir remporté le Scudetto à Milan et à la Juventus.

Avec Max, l’équipe changerait de visage. Avec les joueurs actuellement disponibles, auxquels s’ajoutera Hakimi, on pourrait tenir pour acquis le passage de la défense à 3 à la défense à 4. Godin en tant que troisième centre central à droite ne convainc pas l’entraîneur de Livourne, mais avec l’arrivée de Hakimi, l’Urugayan pourrait trouver la place qu’il a occupée avec succès dans la défense de l’Atletico Madrid. En tant qu’arrière gauche évidemment Young avant Biraghi (ou Dalbert).

Pour le milieu de terrain, Allegri pourrait demander un pur directeur à la place de Brozovic et surtout une alternative à Sensi qui passe d’une blessure à l’autre. Lorsqu’il s’agit de choisir un joueur, Max est toujours très attentif à «l’histoire» et son jugement repose avant tout sur la continuité et la stabilité physique d’un joueur.

Toujours en commençant par les joueurs de l’équipe, Le possible Inter Milan d’Allegri pourrait faire équipe avec 4-3-3 ou 4-3-1-2. La présence d’un milieu de terrain offensif pur comme Eriksen et de deux attaquants bien intégrés comme Lautaro Martinez et Lukaku pourrait pousser le successeur de Conte à jouer avec le rugissement., comme il l’a fait à Cagliari et avec Milan quand, en l’absence d’un véritable milieu offensif, il a inventé Boateng dans ce rôle. Il se concentrera beaucoup sur Barella, un numéro 8 avec des caractéristiques différentes de Marchisio mais toujours un vrai 8, de ceux qui correspondent aux bons moments et aux bonnes manières. Une autre étape interne serait manquante, même si la récupération de Vecino pouvait aider.

L’Inter post-Conte, s’il était entraîné par Allegri, pourrait prendre parti comme suit: Handanovic; Hakimi, De Vrij (Godin), Bastoni, Young; Brozovic (ou son remplaçant); Barella, Vecino; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.