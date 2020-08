Ceci est uniquement pour les kits confirmés; nous avons encore à peu près assez de dignité pour ne pas nous avilir en discutant de fuites ou, pire, de kits conceptuels. Nous sommes des adultes, pour l’amour de Dieu. N’oubliez pas que ce genre de chose est inévitablement un jeu d’opinions, mais gardez également à l’esprit que les opinions ci-dessous sont les bonnes. Putain de Liverpool

Arsenal

Look frais, faire des mouvements ✊ Le nouveau kit domicile de adidas x The Arsenal Exclusivement disponible en magasin et en ligne maintenant 👇 – Arsenal (@Arsenal) 23 juillet 2020

Avait facilement le meilleur maillot domicile de la saison 2019/20, qui, comme nous le savons tous, est le vrai quiz. Le modèle 20/21, comme l’équipe elle-même, est très proche d’être bon, mais ce n’est pas tout à fait. Le motif: bon. Les rayures adidas sur le flanc: bien. Les poignets garnis épais: bien. Le col: le col est mauvais. Il n’y a pas forcément de mal à avoir un col rond sur un maillot de football, c’est juste que ce sera toujours pire qu’un col en V, alors pourquoi s’embêter? Et celui-ci ressemble aussi à une réflexion après coup. Ils ont mis tout leur temps dans des fioritures vraiment excellentes et des détails extravagants, mais ont tout oublié de quelque chose de totalement intégral qui finit par faire échouer le tout. Arsenal, ça.

Aston Villa

Les ventes le premier jour de sortie de notre kit domicile 2020/21 étaient 60% plus élevées que le nombre de maillots de la saison dernière! 📈 #AVFC – Aston Villa (@AVFCOfficial) 4 août 2020

Belles rayures. Épaules contrastées qui vont jusqu’au col. Joli col en V arrondi. Très, très décent et – surtout – un vainqueur clair du bordeaux et bleu contre West Ham.

Brighton

Plus de rayures, ce qui est toujours à encourager. Il y a une ambiance rétro des années 90 ici, ce qui est généralement bon, mais celui-ci parvient à atterrir au bas du loyer. C’est une sorte de saveur Ribero, Auto Windscreens Shield.

Alors une nouvelle aventure commence. On ne pourrait pas être plus excité… un club avec une ambition et une soif à la hauteur du mien. Je suis prêt pour ça 💪🏻 Ravi et fier de rejoindre la famille @OfficialBHAFC. J’ai hâte de commencer! #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/w9Zk0RvwyS – Adam Lallana (@ officialAL20) 29 juillet 2020

Chelsea

À leur grand honneur, Chelsea a été très cohérent sur le fait d’avoir de jolis kits bleus pendant à peu près toutes les 20 dernières années (comparer et contraster avec les Spurs). Jusqu’aux deux derniers; Ensuite, ils ont opté pour l’étrange esthétique de la sellerie de siège d’autobus provinciale qui cache les taches avec laquelle Manchester United s’est sellé cette année, puis ont opté pour un motif qui n’a pas tout à fait fonctionné. C’est un retour en forme pour les Bleus cette année avec un joli kit propre. Même le col rond qui échoue si lamentablement sur le kit d’Arsenal fonctionne ici dans la palette la plus sombre.

Présentation de notre nouveau kit domicile @nikefootball 20/21 et de notre partenaire de maillot @ThreeUK! Le motif en tricot à chevrons s’inspire de l’artisanat traditionnel de la couture londonienne. Disponible le 09.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/sFGBmjcbJP – Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 juillet 2020

Les seuls inconvénients ici sont les déjà établi potentiel de plaisanterie tentant de destin de ce sponsor, et l’insistance inévitable à prétendre que le kit est inspiré et influencé par un bumwhiff ou autre. Dans ce cas, «l’artisanat traditionnel de la couture londonienne».

Everton

Bien sûr, Liverpool a remporté le titre de manière absurdement dominante tandis qu’Everton a connu une autre année de bleurgh de milieu de table instantanément oubliable. Cependant, Everton a également signé un contrat de kit avec Hummel, alors qui a vraiment eu la meilleure année? Toujours à Liverpool, mais c’est définitivement beaucoup plus proche qu’elle ne l’était.

L’attente est enfin terminée – voici le kit domicile 2020/21 @Everton. Faisons de nouveaux souvenirs 💙👊 #ShareTheGame #hummelsport #EFC #MoreThanEleven pic.twitter.com/vHOy100ivG – hummel (@ hummel1923) 3 juillet 2020

Juste un joli kit des meilleurs du jeu. Le petit côté discret du col rond l’élève sans effort au-dessus de l’effort terne et paresseux d’Arsenal. Si nous sommes hyper-critiques, est-ce juste un tout petit peu trop de Rangers?

Leicester

Plus de ces poignets adidas très larges sur les manches ici. Nous sommes de grands fans et ceux-ci pourraient être les meilleurs de la ligue grâce à cette bande d’or au milieu. Sommes-nous satisfaits de ce collier? Non nous ne sommes pas.

https://t.co/SAFWe7VXcG pic.twitter.com/3BhwrASSUf – Leicester City (@LCFC) 2 août 2020

Liverpool

Vraiment, vraiment ennuyeux. Avoir la meilleure équipe de la ligue et le meilleur maillot est une très mauvaise forme. Un joli kit propre et non sellé avec le penchant actuel de Nike pour les cols ronds fades. Lovely V. Et le vert est un clin d’œil aux kits emblématiques adidas Liverpool du milieu des années 90.

Des plans demain, les rouges? 👀 Notre @nikefootball 20/21 Liverpool FC Home Kit, Training & Lifestyle Ranges sera disponible à l’achat en magasin dans nos magasins officiels du LFC Club à partir de demain. https://t.co/wzJSbR57Tz#LFC #LiverpoolFC pic.twitter.com/jSNCELCWrh – Liverpool FC Retail (Premier League Champions 🏆) (@LFCRetail) 5 août 2020

Ce kit, tout comme l’équipe qui le portera, vraiment ne peut pas être critiqué. Une sensation rétro mais aussi indéniablement moderne et une palette de couleurs sans faille. C’est pas juste.

Manchester City

City sont les maîtres absolus des kits «inspirés par» et «influencés par» les trucs de Manchester, une tentative transparente même maintenant en tant que membre entièrement payé de l’élite ultra-riche du football de se positionner en tant que club de Manchester en opposition au monstre mondial de United. Cette année, City a pris la décision audacieuse et indéniablement risquée de baser son kit sur le badge craquelé au dos du tabloïd qui doit légalement accompagner toute histoire concernant un CRISIS CLUB. Si City a une saison sans faille, tout ira bien. Mais si quelque chose ne va pas…

Un pick-me-up en milieu de semaine! 💙 🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/7X9zqOIrO9 – Manchester City (@ManCity) 29 juillet 2020

Tout cela étant dit, et tout en reconnaissant que le design audacieux va inévitablement diviser les opinions, notre verdict est: plutôt sympa, en fait.

Manchester United

À un moment donné au cours des dernières années, lors du grand rassemblement annuel de la grande entreprise de kits, quelqu’un a dit: «Et si les kits de football ressemblaient à du rembourrage de siège d’autobus?» et au lieu d’être frappé au visage, cette personne a été promue.

Combien d’entre vous se sont alors emparés d’un nouveau maillot domicile United? 😊 Montrez-nous vos nouveaux fils maintenant en utilisant #UnitedAtHome! 👇 # MUFC #hometeam pic.twitter.com/KGWFH6kjLO – Manchester United (@ManUtd) 5 août 2020

Cette chemise est objectivement mauvaise et si vous l’aimez, vous vous trompez. Il doit être inséré dans le dos de Sir Alex Ferguson jusqu’à ce qu’il se dissolve.

Newcastle

Tout dépend de la largeur des rayures avec un kit Newcastle. Si vous êtes à juste titre un fan des rayures plus étroites, alors l’offre Puma de cette année est vraiment très solide. Avoir poussé le concept d’étroitesse trop loin avec le collier, l’esprit, qui est mince au point de ne pas exister.

Les fameuses rayures noires et blanches. Présentation de notre kit domicile @pumafootball 2020/21! ⚫️ #NUFC ⚪️ pic.twitter.com/8moNZyh7Mo – Newcastle United FC (@NUFC) 23 juillet 2020

Kit décent, mais comme avec tous les kits de Newcastle ces jours-ci, il ne faut tout simplement pas s’éloigner de l’idée de savoir à quel point ce serait mieux avec la star de Newcastle Brown au milieu au lieu de crier FUN88 à nous.

Southampton

Kits avec une ceinture >>>>> Kits sans ceinture. Dieu c’est bien. Quelle chemise. Bravo à tous. C’est comme une image en miroir d’un maillot du Pérou, ce qui est encore une fois pour moi un bonus. Mieux encore, il y a un troisième kit qui est un négatif de ce maillot et donc un maillot péruvien régulier à image miroir. Ce qui est encore pour moi un bonus.

Milieu ™ ️ Poses de look frais ⚡️ pic.twitter.com/xyRgZPo4yg – Southampton FC (@SouthamptonFC) 5 août 2020

Tottenham

Tottenham est l’étude de cas de kit la plus intéressante de la Premier League. Pour une raison quelconque, tous les fabricants de kits qui n’ont absolument aucun scrupule à facturer 65 £ pour une chemise rouge ou une chemise bleue ou une chemise à rayures très légèrement différente chaque saison hésitent à le faire avec une chemise blanche. Il y a quelque chose dans la ligne d’attaque «tout cet argent pour un T-shirt blanc» qui semble coller. En tant que tels, les kits Tottenham ont tendance à virer de «fondamentalement à peu près blanc uni et assez agréable» à «des tonnes de bleu marine jetées à des zones aléatoires de la chemise avec des résultats extrêmement erratiques». Ce n’est pas tout à fait un cycle d’une année sur l’autre, mais ce n’est pas loin.

Les plus risqués ont, peut-être inévitablement, produit à la fois le meilleur et le pire de ces dernières années. La ceinture 2015/16 était excellente, tout comme les offres aux épaules bleues servies par Puma (pensez à Gareth Bale éviscérant Maicon) et Under Armour (Harry Kane marquant des tours du chapeau chaque semaine). Ensuite, il y a les catastrophes. L’année où Puma a perdu la tête et a décidé de mettre toutes les traces de pisse jaune sur le maillot (Wigan 9-1) par exemple.

Nouvelle saison. Regard frais. Voici nos kits domicile et extérieur 2020/21 @nikefootball! #RaiseYourDare ⚪️ #COYS – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 juillet 2020

Il s’agit de la deuxième tentative de Nike avec un kit jazzy Spurs, et nous pensons que c’est un deuxième swing et un échec, mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs. Il a eu des retours terribles mais est certainement meilleur que les terribles dégradés bleu foncé en bas du maillot qui ont tout autant ruiné la finale de la Ligue des champions que la pénalité de la deuxième minute, et il y a de bons éléments ici. Le motif tissé et le col et super. Les épaules bleu marine ne le sont pas. Il y a assez de bonnes choses ici pour nous faire penser que ce kit pourrait être un producteur une fois que vous vous y êtes habitué, on dirait que tous les joueurs portent des sacs à dos, mais il est impossible d’échapper au fait que si le désir de faire quelque chose de différent aurait pu être ignoré et le les épaules laissées seules alors ce serait un bien meilleur kit.

De plus, même si cela sort techniquement du cadre de cette étude, nous devons commenter le fait que #RaiseYourDare est un hashtag de conneries.

West Brom

Ayant si bien réussi avec Newcastle, Puma a cousu West Brom. Admettre que vous avez fait ressembler à un code-barres ne vous dispense pas de concevoir un kit qui ressemble à un code-barres.

Nous adorons nos #NewStripes et après une première journée record de ventes, il semble que vous l’êtes aussi! 😍 Obtenez votre kit domicile 2020/21 @premierleague en ligne ➡️ https://t.co/FwjY1UwUjt 🔵⚪️ pic.twitter.com/6gaYJAFgLs – West Bromwich Albion (@WBA) 24 juillet 2020

Ce kit récupère quelques points pour avoir été sponsorisé par Ideal Boilers, un joli retour à des temps plus simples dans un monde de chemises arborant des sociétés de paris d’Extrême-Orient et des institutions financières sans visage. Mais c’est toujours un code-barres, et vous ne pouvez pas devenir beaucoup plus capitaliste que cela.

West Ham

En fait, un très bon col rond comme les cols ronds. Les épaules sont étranges, cependant, et c’est certainement un pas en arrière important par rapport à l’excellent effort 2019/20 au sommet bleu.

Nous avons un nouveau maillot domicile 2020/21 signé par notre marteau de l’année à gagner! ⚒✍️ Pour avoir une chance de gagner, vous devez faire 3️⃣ choses: ❤️ Comme ce tweet

🔁 RT ce tweet

⬇️ Résumez la saison de @ _DeclanRice en un mot dans les commentaires ci-dessous pic.twitter.com/GhuH8rsMdt – West Ham United (@WestHam) 30 juillet 2020

loups

OFFICIEL: Kit domicile des loups pour la saison 20/21. Que pensons-nous? #WWFC #TalkingWolves pic.twitter.com/zrlBeIeQ69 – Talking Wolves (@TalkingWolves) 28 juillet 2020

Il se passe un peu de Holland 88 ici. D’une part, tout type de clin d’œil au deuxième plus grand kit de tous les temps est un risque. D’un autre côté, si vous voulez faire un signe de tête vers un vieux kit, cela pourrait tout aussi bien être un excellent kit. Les larges poignets sur les chemises adidas seront une caractéristique clé de la saison, et nous en sommes très heureux.

Dave Tickner