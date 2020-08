Date de publication: mercredi 5 août 2020 9:25

C’est une zone sans Jadon Sancho. Obtenez votre dernière sur lui ici. Pour l’instant, tout tourne autour de Liverpool…

CHANGEMENT DE LEWIS

Liverpool n’a jamais adhéré à l’idée qu’un joueur relégué est un joueur corrompu. Jurgen Klopp a construit une grande partie de son équipe autour de joueurs qui ont lutté dans des équipes terne ou sous des managers qui ne savaient pas utiliser un talent. Et Jamal Lewis pourrait suivre le même chemin que Georginio Wijnaldum, Andy Robertson et bien d’autres avant lui.

Les Reds sont «les plus avancés dans les négociations» avec Norwich pour l’arrière gauche, malgré l’intérêt d’ailleurs. Ils ont un autre «avantage» dans le fait que Lewis est représenté par la même société que Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson.

Liverpool est impatient de signer la compétition pour ce dernier et considère Lewis comme ayant «une grande marge de développement» mais aussi «une attitude d’élite». L’indépendant ajouter qu’il est rentré d’un séjour en Grèce «pour être dans les meilleures conditions pour un transfert».

En parlant de cela, Kostas Tsimikas, de l’Olympiakos, est l’un des trois autres joueurs de la sélection d’arrière gauche de Liverpool.

AFFAIRE POUR LA DÉFENSE

Le Times va un peu plus loin, suggérant que l’intérêt de Norwich pour Yasser Larouci pourrait bien être utilisé à l’avantage de Liverpool. Lewis est évalué à 10 millions de livres sterling, mais cela pourrait être compensé par une vente aux Canaries.

Il n’est en aucun cas certain que Lewis acceptera un déménagement à Anfield, aussi improbable que cela puisse paraître. Le Daily Mirror dit que «la seule pierre d’achoppement» serait de le persuader d’accepter un rôle moindre derrière Robertson, même si sa polyvalence pouvait conduire à des opportunités ailleurs.

David Maddock nous dit également que Lloyd Kelly de Bournemouth et l’excellent Ben White de Leeds / Brighton sont des candidats pour combler le désir de Klopp d’un joueur polyvalent et «jeune avec un réel potentiel de concurrence» à l’arrière gauche.

Les blancs peuvent-ils y jouer?

PRESSION PIERRE

Avec Liverpool et Norwich échangeant potentiellement Lewis et Larouci, pourquoi ne pas en finir avec Tottenham et Southampton faisant de même?

Sky Sports affirme avoir «conclu des accords de principe» pour Pierre-Emile Hojbjerg et Kyle Walker-Peters, le premier déménageant au nord de Londres pour 15 millions de livres sterling et le second se déplaçant plus au sud de manière permanente à 12 millions de livres sterling.

Les bonus, la structure de paiement et les conditions personnelles doivent encore être convenus, mais il semble qu’un accord squelettique ait été mis en place. Le Daily Telegraph rapporte la même chose et Fabrizio Romano dit que l’accord Hojbjerg est «à un pas» de l’achèvement. Charmant.