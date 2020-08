Tyler Adams ne marque pas souvent. Mais quand il le fait, c’est généralement important.

Avant jeudi, le milieu de terrain de 21 ans n’avait marqué que sept fois depuis qu’il était devenu professionnel à 16 ans avec les Red Bulls II de New York. Mais l’un de ceux-ci était l’égalisation pour l’équipe senior des Red Bulls en quart de finale de la Ligue des champions de la Concacaf. Deux autres sont venus dans un match nul 3-3 contre son rival DC United. Et puis il y a eu le vainqueur du match lors de la victoire amicale 1-0 de l’équipe nationale américaine contre le Mexique en septembre 2018.

Mais aucun d’entre eux n’était aussi grand que le but de jeudi à Lisbonne, au Portugal. En fait, on pourrait affirmer qu’aucun but jamais marqué par un international américain en compétition de clubs n’était aussi sismique que la frappe déviée d’Adams à la 88e minute de la défaite 2-1 du RB Leipzig contre l’Atlético Madrid. Cette victoire a permis à RBL, fondée il y a 11 ans à peine, d’accéder aux demi-finales de l’UEFA Champions League pour la première fois. Et cela a élevé Adams dans le petit panthéon des hommes américains qui ont fait leur marque sur la feuille de match au plus haut niveau du jeu de club.

Aucun joueur américain n’avait jamais marqué en quart de finale de la Ligue des champions ou plus tard. Et Adams pourrait devenir le deuxième à disputer les demi-finales lorsque le RB Leipzig rencontrera le Paris Saint-Germain à l’Estádio da Luz de Benfica le 18 août. buts à l’extérieur. (Jovan Kirovski a également joué pour le Borussia Dortmund lors de la finale de la Coupe intercontinentale / Coupe du monde des clubs 1997).

«Nous sommes vraiment très excités. Nous savons que Paris est évidemment une grande équipe », a déclaré Adams après le triomphe de jeudi. «Maintenant, il s’agit de récupérer de la bonne manière, d’avoir une bonne mentalité et de préparer un plan de match. Mais nous avons confiance en nos capacités, comme vous l’avez vu aujourd’hui, nous allons donc apporter ce dont nous sommes capables. «

Leipzig a été la meilleure équipe pendant une grande partie des quarts de finale de jeudi, mais Atleti a une vaste expérience à ce stade de la compétition européenne et a égalisé le score à 1-1 avec un penalty de João Félix à la 71e minute. Adams est entré dans le match en tant que remplaçant une minute plus tard. Cela marquait juste sa deuxième apparition en Ligue des champions.

«C’est tellement excitant pour moi, je pense, de participer à un match de Ligue des champions», a-t-il déclaré. «Vous savez, pendant les six premiers mois, lorsque nous avons commencé la campagne de Ligue des champions, j’ai été blessé. C’est donc un bon sentiment de sortir, évidemment en pleine forme, et de montrer ce dont je suis capable.

Adams était un habitué de Leipzig tout au long de la reprise de la saison de Bundesliga alors que le club terminait troisième, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions 2020-21. Puis vint une pause de trois semaines, et enfin la chance d’Adams de contribuer à la compétition de cette saison.

Leipzig avait dépassé Tottenham Hotspur en huitièmes de finale aller-retour, mais le quart de finale de jeudi ne serait qu’un match. Et à l’approche des prolongations, le quart de finale a tourné. Marcel Sabitzer de RBL a réussi une superbe passe unique du cercle central qui a divisé quatre défenseurs de l’Atleti et a libéré l’arrière gauche Angeliño dans le canal gauche. Au lieu de le traverser en direction des deux joueurs de Leipzig qui se heurtaient à la surface de réparation, l’Espagnol l’a intelligemment réduit dans un espace ouvert près de l’arc de pénalité. Adams était là et seul. Il a pris une touche, puis a arraché un tir qui se dirigeait vers le poteau gauche quand il a dévié le défenseur Stefan Savic. Le gardien de l’Atleti, Jan Oblak, n’avait aucune chance.

«C’est une déviation, mais elle compte la même chose qu’une déflexion régulière, donc je vais la prendre», a déclaré Adams. «Pendant les 70 premières minutes, c’était un match serré. Alors quand je suis arrivé, je voulais évidemment apporter de l’énergie et aider l’équipe de toutes les manières possibles. Obtenir votre premier objectif [for Leipzig] est un peu inattendu pour moi. Je ne suis pas un buteur typique, mais je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe.

Aidez l’équipe et écrivez l’histoire. L’objectif d’Adams est peut-être le plus grand d’un Américain à l’étranger, mais ce n’est pas le seul important. Voici quelques-unes des entrées les plus notables de cette liste limitée:

John Harkes (Sheffield Wednesday contre Derby County, 1990)

Un Américain a marqué le but de la saison de l’Angleterre, et il est venu du pied de l’un des véritables pionniers européens du football américain. C’est comme ça que vous faites une impression. Harkes a également marqué mercredi dans un effort perdu lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football de 1993.

DaMarcus Beasley (PSV Eindhoven contre Rosenborg, 2004)

Il n’y a peut-être pas eu de course du PSV aux demi-finales de la Ligue des champions sans le but de Beasley lors du quatrième match de la phase de groupes contre Rosenborg. Son arrivée à la 10e minute, qui l’a obligé à régler une longue passe puis à contourner le gardien de Rosenborg, a porté le PSV à une victoire 1-0 et aux trois points dont il avait besoin pour terminer deuxième – d’un point – de son groupe (1:38 à le clip ci-dessus).

Jay DeMerit (Watford contre Leeds United, 2006)

L’incroyable histoire des chiffons à la richesse de DeMerit a été ponctuée à la 25e minute de la finale de la promotion du championnat de la Ligue de football contre Leeds, alors qu’il rentrait à la maison le but d’ouverture (et gagnant) de près. Watford a gagné 3-0 et DeMerit était à destination de la Premier League.

Maurice Edu (Rangers contre Celtic, 2010)

Le milieu de terrain a réglé un match critique Old Firm dans la dernière minute du temps d’arrêt alors qu’il s’accrochait à un rebond et portait les Rangers à une victoire critique 1-0. Il y avait un pandémonium à Ibrox, et les Rangers étaient en passe de remporter un deuxième titre consécutif.

Clint Dempsey (Fulham contre Juventus, 2010)

Fulham était peut-être une équipe de Premier League de Londres, mais c’était un minnow comparé à la puissante Juventus. La disparité était évidente pour une grande partie de leur série de huitièmes de finale de l’UEFA Europa League 2009-10, que la Juve menait, 4-1 au total, après deux minutes du match retour à Craven Cottage. Puis Bobby Zamora a marqué pour Fulham et Zoltán Gera a marqué deux fois, ouvrant la voie à Dempsey pour marquer le but le plus scintillant des Yanks à l’étranger, même si ce n’est plus le plus important. Sa puce audacieuse vers le deuxième poteau a mis Fulham sur la voie de la finale et fera toujours partie de la légende de Deuce.

Christian Pulisic (Borussia Dortmund contre Benfica, 2017)

Dortmund a fini par remporter les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Benfica, 4-1, au total, mais c’est la puce habile de Pulisic à la 59e minute du match retour qui a brisé une impasse. Le but a fait plus que d’envoyer BVB sur son chemin – il a confirmé Pulisic, 18 ans, comme une étoile montante.

Christian Pulisic (Chelsea contre Arsenal, 2020)

Pulisic est devenu le premier Américain à marquer lors de la finale de la FA Cup, l’une des plus grandes étapes du football, le 1er août. Chelsea finirait par perdre, mais le moment où Pulisic a donné aux Blues une avance précoce avec un dribble et une finition lisse tient certainement. parmi les buts marqués par les joueurs américains à l’étranger.