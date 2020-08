En marge du match de Ligue Europa remporté contre le Bayer Leverkusen, l’entraîneur de l’Inter Antonio Conte s’est entretenu avec les microphones de Sky et a analysé le match qui a conduit l’Inter aux demi-finales. « Il y a une grande satisfaction de ma part et des joueurs parce que nous avons joué un très bon match. Nous l’avions bien préparé et nous étions bons pour revenir sur le terrain. Nous aurions pu terminer le match avec toutes les opportunités que nous avions et à la place, c’était dans la balance. Mais félicitations aux gars car ils ont montré tellement de volonté, il y a une volonté de montrer que le travail de cette année est important. Après-demain, nous commencerons à penser au prochain adversaire car nous voulons essayer de faire de notre mieux. Si je m’attendais à cet impact de dle Lukaku? Il devient difficile de parler de célibataires quand on vient d’une telle performance d’équipe. Romelu il est soutenu par ses coéquipiers, quand il y a une équipe, les individualités émergent aussi alors il est clair que le jeu s’adresse aux attaquants. Lukaku a une équipe à remercier ce qui le met en mesure de s’exprimer au maximum. Construire par le bas? Les gars savent que nous travaillons beaucoup de ce point de vue. Les situations de jeu mémorisées aident les joueurs, qui de toute façon doivent avoir des compétences techniques pour échapper à la pression offensive et arriver à se verticaliser pour trouver le terrain. Si lors de l’analyse du match je me concentrerai davantage sur la défense ou sur des opportunités gâchées? Aujourd’hui, je ne peux pas vraiment me mettre en colère, je ne peux que les complimenter sur ce qu’ils font en Europe et pour ce qu’ils ont fait dans la ligue. Nous allons certainement analyser le match, évidemment pour essayer de nous améliorer la prochaine fois. «