Le Bayern Munich a donné aux quatre fois champions d’Europe en titre tout ce qu’ils pouvaient gérer, mais cela n’a pas été suffisant car Lyon est reparti avec une victoire 2-1.

Les Bavarois seront absolument ravis des 40 premières minutes du match. Ils seront également extrêmement déçus de la fin de la première mi-temps. Jens Scheuer a envoyé les Frauen dans une formation 4-4-1-1 avec la contre-attaque à l’esprit, et cela s’est bien montré pour la première mi-temps. Alors que Lyon détenait la majorité de la possession, ils étaient incapables de générer non seulement des chances claires, mais vraiment quoi que ce soit qui menaçait Laura Benkarth dans le but du Bayern.

Photo de Juanma – UEFA / UEFA via .

Pourtant, la pression de Lyon a provoqué des crises du Bayern en essayant de générer leurs propres chances. Cependant, à la 22e minute, le Bayern a presque pris la tête. Hanna Glas s’est retrouvée large et a fouetté un centre qui a laissé Lea Schuller à quelques centimètres de pousser le ballon au fond des filets.

Puis, juste avant la mi-temps, la catastrophe a frappé le Bayern. Après avoir empêché Lyon de créer des occasions tout au long de la première mi-temps, un coup sur le dessus a amené Nikita Parris dans une course à pied où elle a battu Kristin Demann au ballon. Malheureusement, Benkarth a été lente à sortir de sa ligne, et alors qu’elle a heurté Parris, le ballon s’est retrouvé au fond du filet.

Bayern XI: Benkarth – Simon, Demann, Hegering, Glas (Ilestedt 80) – Gwinn, Magull, Lohmann (Zadrazil 80), Beerensteyn – Dallmann – Schuller (Damnjanovic 60 – Laudehr 75)

La deuxième mi-temps a mieux commencé pour Lyon alors qu’ils poussaient pour un deuxième but. Cet objectif ne leur prendrait que 15 minutes, quand Amel Majri a envoyé un coup franc au fond du filet des mains plongeantes de Benkarth.

Cet avantage de deux buts, cependant, ne durerait que cinq minutes. Le Bayern a remporté un coup franc à la 64e minute, et le faible effort de Carolin Simon a raté tout le monde dans la surface de réparation et a ramené le Bayern à un but.

Photo de JAVIER SORIANO / POOL / . via .

À la 79e minute, Sidney Lohmann a frappé un tir du haut de la surface de la barre transversale, trouvant presque l’égalisation pour le Bayern.

Les Bavarois ont pressé pour le deuxième but, donnant des coups de Lyon. Malheureusement, le Bayern n’a pas pu trouver l’égalisation et se retirer de la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2019/20 en quarts de finale.

Alors que le Bayern va maintenant se préparer pour le début de la saison 2020/21, son inquiétude sera avec l’attaquant Jovana Damnjanovic qui a dû se retirer après seulement 14 minutes en seconde période en raison d’une blessure au genou. Croisons les doigts pour dire que ce n’est pas grave.