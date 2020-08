La Ligue des champions vient de redémarrer littéralement, et c’est presque terminé. Telle est l’ère post-covid, je suppose. Le Bayern Munich est sorti de la quarantaine un peu comme la façon dont le Doomguy s’est réveillé de son sommeil dans DOOM 2016 – correctement enragé et prêt à écraser tous les ennemis en une fine pâte rouge.

Plusieurs semaines de déchirement et de déchirure plus tard, le football européen a été convenablement réprimandé par le grand géant rouge, avec seulement deux matchs restants dans la saison. Hansi Flick et ses hommes regarderont la finale de la Ligue des champions – la première du Bayern depuis 2013. Cependant, ils doivent d’abord passer devant une équipe lyonnaise jeune et déterminée à l’Estadio Jose Alvalade de Lisbonne.

Actualités de l’équipe

Bien qu’il ait terminé 7e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais mérite le surnom de tueurs de géants cette saison. Ils ont éliminé la Juventus et Manchester City, tous deux favoris pour le titre, donc personne ne peut douter de leur place en demi-finale. Le Bayern n’a donc pas la possibilité de se calmer.

Hansi Flick ne fera pas la même erreur que Pep Guardiola et changera de tactique. Au lieu de cela, il choisira de rencontrer les hommes de Rudi Garcia. Cela signifie commencer Robert Lewandowski en haut, avec Thomas Muller le soutenant depuis le deuxième poste d’attaquant.

Ivan Perisic a bien fait jusqu’à présent depuis le redémarrage de l’UCL, il pourrait donc avoir le signe de la tête sur Kingsley Coman. C’est l’un des deux choix que Hansi Flick devra faire pour le jeu, et sans doute la décision la plus facile à prendre. Quel que soit le joueur qui démarre, l’autre peut être remplacé facilement.

Pendant ce temps, Serge Gnabry partira probablement sur le flanc droit. Alors que Philippe Coutinho a marqué deux fois et aidé une fois dans son court métrage contre Barcelone, le Brésilien devrait toujours partir du banc. Espérons qu’il est prêt pour une autre apparition explosive.

Le milieu de terrain est l’endroit où les choses se compliquent. Avec le retour de Benjamin Pavard à l’entraînement en équipe, Hansi Flick pourrait décider de le renvoyer dans l’alignement et de ramener Joshua Kimmich au centre. Cela améliorerait certainement le Bayern sur le plan défensif, mais pourrait compromettre le couple de milieu de terrain fonctionnel de Thiago Alcantara et Leon Goretzka. Face à City, Lyon a un formidable milieu de terrain – Houssem Aouar, Maxcence Caqueret et Bruno Guimares sont plus que capables de donner du fil à retordre au Bayern au centre du parc. D’un autre côté, Hansi doit se méfier des contre-attaques du côté droit – Pavard aiderait énormément à y faire face.

En fin de compte, Flick semble être le genre de gars « si ce n’est pas cassé, ne le répare pas ». Prenant l’avertissement de Pep à cœur, il choisira probablement le même couple de milieu de terrain qu’il a choisi contre Barcelone. Benjamin Pavard sera très probablement remplacé vers la 60e minute.

Enfin, en défense – à la suite de la section précédente, attendez-vous à ce que Joshua Kimmich commence à l’arrière droit, et aucun changement par rapport au match du Barca. Alphonso Davies débutera probablement dans sa position habituelle à l’arrière gauche, et David Alaba et Jerome Boateng feront équipe en défense centrale. Manuel Neuer, comme toujours, sera dans le but.

Cela dit, voici comment nous pensons que le Bayern Munich s’alignera contre Lyon en Ligue des champions:

Autres options de gamme:

Benjamin Pavard à l’arrière droit, avec Joshua Kimmich au milieu de terrain. Thiago ou Goretzka sur le banc.

Kingsley Coman au lieu d’Ivan Perisic sur l’aile gauche.

Niklas Sule au lieu de Jerome Boateng au centre du dos.

Mettre à jour

Hansi Flick confirme que Pavard ne partira pas, confirmant que Kimmich sera chez RB.

Oh, et consultez notre podcast!

Mettre à jour

Selon Manuel Bonke de TZ, Ivan Perisic s’est entraîné avec l’équipe A. Cela signifie essentiellement qu’il va recommencer Coman.