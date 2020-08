Un échange pour la défense de Naples. Selon les rapports de Tuttosport, les Azzurri travaillent avec Arsenal sur un accord qui devrait conduire Nikola Maksimovic à Londres. Au lieu de cela, il arriverait en Campanie Sokratis Papastathopoulos, un visage familier de notre Serie A, déjà coaché ​​par Gattuso à l’époque de Milan. Une opération qui, liée à l’éventuelle vente de Koulibaly, conduirait à un renouvellement quasi complet de l’arrière-garde napolitaine, où seul Manolas resterait, en compagnie de Sokratis, Rrahmani et probablement Gabriel Magalhães, pendant quelque temps traité avec Lille mais aussi suivi par par les artilleurs.

