Manchester City et Lyon se rencontreront samedi en quarts de finale de l’UEFA Champions League, le vainqueur se qualifiant pour la demi-finale de mercredi contre Bayern Munich.

Les deux clubs sont à la recherche de leur premier titre en Ligue des champions, et le vainqueur fera un pas de plus dans la compétition remaniée de cette saison.

Alors que le quart de finale de la Ligue des champions se compose traditionnellement de deux manches, le tour a été réduit à un match après le report du tournoi en raison de la pandémie COVID-19. Tous les matchs restants auront lieu à Lisbonne, au Portugal, la finale se déroulant le 23 août.

Lyon n’a pas atteint les quarts de finale depuis 2009-10, tandis que Manchester City apparaît dans le tour pour la quatrième fois au cours des cinq dernières saisons.

Comment regarder:

Temps: 15 h HE

Chaîne TV: TUDN, Univision, UniMas

Direct: Vous pouvez diffuser le match en direct sur fuboTV (inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit) et CBS All Access

Manchester City s’est qualifié pour les quarts de finale après avoir battu le Real Madrid 4-2 au total. Pendant ce temps, Lyon a éliminé la Juventus lors du bris d’égalité à l’extérieur après un match nul 2-2.

Manchester City a été occupé à préparer la saison prochaine, signant Ferran Torres et Nathan Ake, mais il a toujours l’œil sur la gloire européenne cette saison. Gabriel Jesus et Raheem Sterling ont inscrit six buts chacun en Ligue des champions pour mener City, sans le blessé Sergio Aguero. Kevin De Bruyne, Raheem Sterling et Riyad Mahrez ont également joué des rôles influents dans le pilotage de l’attaque dynamique de Pep Guardiola.

Le report du tournoi a joué en faveur de Lyon d’une certaine manière, en ce sens qu’il a pu récupérer Memphis Depay d’une grave blessure au genou pour des matches qu’il aurait autrement ratés. C’est son penalty contre la Juventus qui a donné à Lyon le bris d’égalité à l’extérieur en huitièmes de finale. C’était son sixième but de la compétition. Lyon a cependant perdu Lucas Tousart lors d’un transfert au Hertha Berlin avant la fin du tournoi. Il avait marqué le but de Lyon lors du match aller contre la Juve.

Un gros test attend le vainqueur, le Bayern Munich semblant particulièrement dominant dans une raclée 8-2 contre Barcelone en quart de finale vendredi. Le PSG et le RB Leipzig restent de l’autre côté du support.