Lyon a stupéfié les favoris d’avant-tournoi Manchester City avec une victoire 3-1 samedi pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions où ils affronteront le Bayern Munich.

C’est la première fois que deux équipes françaises s’affronteront en demi-finale de la compétition avec le Paris Saint-Germain face au RB Leipzig dans l’autre match franco-allemand des quatre derniers.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Qu’est-ce que tu as manqué? Les dernières nouvelles des meilleures ligues européennes

Le résultat signifie également que, pour la première fois, la première depuis 1991, aucune équipe d’Angleterre, d’Espagne ou d’Italie ne participera aux quatre dernières compétitions de clubs de premier plan d’Europe.

Mais pour City et leur manager Pep Guardiola, c’est la troisième saison consécutive que l’équipe est sortie en quarts de finale de la Ligue des champions et ils restent sans place dans les quatre derniers sous leur entraîneur espagnol.

1 Liés

« Année différente, même truc. Je pense que la première mi-temps n’a pas été assez bonne, je pense que nous le savons, nous avons commencé lentement, nous n’avions pas beaucoup d’options, mais la seconde mi-temps nous avons très bien joué … c’est dommage pour nous. sortir de cette façon », a déclaré un inconsolable Kevin De Bruyne.

« Nous devons apprendre. Ce n’est pas assez bon, et c’est tout », a-t-il ajouté.

Les méthodes de Guardiola ont propulsé City à deux titres de Premier League, mais il reste sans trophée de Ligue des champions depuis sa victoire en 2011 avec Barcelone.

La décision tactique de l’Espagnol de jouer avec un défenseur supplémentaire, dans une défense centrale à trois, n’a pas fonctionné et a laissé City poursuivre le match en seconde période.

Il n’y a eu qu’un seul changement dans la composition de City par rapport à l’équipe qui avait battu le Real Madrid lors des 16 derniers matchs plus tôt ce mois-ci, le milieu offensif Phil Foden étant laissé de côté pour le défenseur de 19 ans Eric Garcia.

City a pris un mauvais départ, bien que deux fois Raheem Sterling se soit placé derrière la défense lyonnaise – pour ne pas avoir d’options dans la surface de réparation.

Lyon était aux avant-postes et a stupéfié City quand ils ont pris la tête à la 24e minute.

Un ballon au-dessus du sommet a trouvé Karl Toko Ekambi et bien que Garcia ait interrompu sa progression, le ballon est tombé sur Maxwel Cornet qui, remarquant qu’Ederson était bien en dehors de sa ligne, a fait preuve d’une grande conscience et habileté, juste à l’extérieur de la surface, pour lancer un tir bas dans le poste proche non gardé.

C’était le quatrième but de Cornet en trois matches contre City et cela laissait à l’équipe de Guardiola beaucoup à faire pour éviter une nouvelle déception en Ligue des champions.

City a égalisé grâce à une arrivée sur le côté de De Bruyne à la 69e minute après un bon travail de Sterling et a poussé en avant à la recherche du vainqueur pour être surpris à la pause.

Dembele s’est libéré et la jambe tendue d’Ederson n’a pas pu empêcher son tir hors du filet alors que Lyon menait 2-1 à la 79e. City a fait valoir qu’il y avait eu une faute sur Aymeric Laporte dans la préparation, mais VAR a examiné l’incident et a permis au but de rester.

City avait alors une chance en or de faire match nul, mais Sterling a en quelque sorte fait sauter une passe de Gabriel Jesus à bout portant avec le but à sa merci.

Lyon a répondu à cet échec en profitant du chaos dans la défense de City avec Ederson poussant un tir bas de Houssem Aouar et l’ancien attaquant du Celtic Dembele bondissant pour sa deuxième victoire pour conclure une célèbre victoire pour Lyon.

L’équipe de Rudi Garcia n’avait terminé que septième de la saison écourtée du championnat français. Cependant, après une longue pause dans l’action, ils sont revenus pour éliminer la Juventus et City pour organiser un affrontement avec une équipe du Bayern sur un sommet après avoir écrasé Barcelone 8-2 en quart de finale.