La visite du Real Madrid au stade Etihad de Manchester City pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions ne sera pas facile. Les Blancos ont pris de l’ampleur et de la confiance après avoir conquis leur 34e titre en Liga, mais leur défaite 1-2 au Bernabeu au match aller joué avant la quarantaine est un résultat extrêmement difficile à surmonter.

Plus encore, ils seront sans Sergio Ramos, tandis que Manchester City sera sans Sergio Aguero – blessé – et Benjamin Mendy – suspendu -.

Le Real Madrid a prédit XI: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Hazard, Benzema.

Manchester City a prédit XI: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Mahrez, Gabriel Jesus.

Des rapports de la presse espagnole ont suggéré que Hazard ressent une sorte d’inconfort à la cheville, mais il serait extrêmement surprenant de le voir ne pas faire partie de la formation de départ. À part cela, Valverde, Isco et Asensio sont trois joueurs qui se battent pour l’autre place de la formation, en fonction de ce que l’entraîneur Zidane décide de faire de la formation de l’équipe.

Si Isco commence, cela donnerait à Zidane la possibilité de jouer avec un diamant 4-4-2 avec le milieu de terrain espagnol derrière Hazard et Benzema. La polyvalence d’Isco permettrait également à Zidane de déployer un 4-3-3 avec lui sur l’aile droite, même si Asensio serait plus adapté à cet endroit. Enfin, si Zidane veut pousser plus haut sur le terrain et offrir une couverture plus défensive grâce à un 4-4-2 régulier, Valverde sera choisi.

COMMENT REGARDER, STREAM CHAMPIONS LEAGUE

Date: 08/07/2020

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Etihad Stadium, Manchester, Royaume-Uni.

TV disponible: TUDN (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

