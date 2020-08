Les fans de Manchester United se demandent peut-être pourquoi le club se sent de plus en plus confiant pour garder la main sur Paul Pogba.

Le talentueux Français a précédemment et publiquement annoncé son désir de relever un défi ailleurs, mais l’ambiance a depuis changé.

Ole Gunnar Solskjaer est devenu entraîneur de United et contre toute attente a gardé Pogba au club malgré tout le bruit et l’intérêt de clubs comme la Juventus, le PSG et le Real Madrid.

Cependant, personne ne pensait que le légendaire Norvégien serait capable de le faire deux étés consécutifs, du moins jusqu’à récemment.

Les nouvelles concernant Pogba semblent maintenant beaucoup plus positives et le joueur lui-même a l’air plus heureux qu’il ne l’a jamais été au club.

Selon le Evening Standard, la tension entre Mino Raiola et le club s’est dissipée à mesure que leurs relations respectives se sont considérablement améliorées au fur et à mesure que la saison avançait et que les Red Devils atteignaient leurs objectifs.

Le superagent a été en partie responsable des problèmes entre le club et le joueur et a représenté Pogba lorsque le premier transfert de la Juventus a été effectué.

Si le milieu de terrain de classe mondiale prolonge son séjour à Manchester United, cela évitera à Solskjaer la grande difficulté de le remplacer lorsque l’objectif de cet été a été de faire entrer Jadon Sancho du Borussia Dortmund.

