La première chose est que les intentions coïncident: Cristiano Ronaldo est déçu de la Juventus et le FC Barcelone a besoin, à tout prix, de booster sa masse salariale et de relever à nouveau des trophées dans les années d’activité au sommet que sa plus grande star, Lionel Messi, pourrait avoir. Et ils ont tous les deux plus de 33 ans, quelqu’un dirait que c’est maintenant ou jamais.

Cela doit faire partie du calcul qui serait fait dans le bureau de Jorge Mendes, agent des Portugais, pour décider de décrocher le téléphone et d’appeler l’équipe catalane pour offrir son maximum d’étoiles.

Du moins, c’est ce que Guillem Balaguer assure dans «BBC Radio 5 Live Sport», que Mendes a offert à Cristiano au FC Barcelone de le rejoindre avec Messi, quelque chose comme un rêve possible.

La source dit que Cristiano est plus que déçu de ne pas pouvoir emmener la Juventus au-delà des huitièmes de finale de la Ligue des champions, plus ou moins la raison pour laquelle il a été signé. Et c’est pourquoi il aurait autorisé son représentant à rechercher une nouvelle équipe qui lui permette ce niveau de qualité avant sa retraite, sachant qu’il en a déjà 35.

Le premier à avoir levé la main serait le PSG, l’un des rares clubs au monde à avoir la puissance financière nécessaire pour réunir Neymar, Mbappé et Cristiano. Ils disent que l’idée ne le dérange pas. Mais Mendes ne veut pas avoir qu’un seul plan et c’est pourquoi il aurait appelé les bureaux de Barcelone, où pour l’instant, selon la presse locale, ils ne pensent pas que ce soit une option réaliste ou du moins sérieuse.

Cristiano veut gagner avant de dire au revoir, c’est clair. Et sur la route, il ne désapprouverait pas de partager le vestiaire avec ses rivaux classiques. La question éternelle sera: tous ces ego rentrent-ils dans la même garde-robe? Cela ne devrait pas être un calcul mineur …