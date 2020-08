Marco Sommella, agent de Ciro Immobile, s’est adressé aux micros de Radio Marte: « Soulier d’or pour Immobile? En Italie, seuls trois ont gagné. Si vous pensez à tous les attaquants italiens qui nous ont toujours enviés depuis Paolo Rossi et Gigi Riva et combien ceux qui ne l’ont jamais gagné … Ceux qui jouent au football ou qui le vivent savent combien il est difficile de marquer des buts dans toutes les catégories. Ciro a beaucoup marqué avec les jeunes et il le fait encore aujourd’hui, qui a 30 ans, mais attention ne devrait pas être prendre tout pour acquis. Il y a des champions qui font la moitié de ce qu’il fait. Ce n’est pas facile de marquer environ 25 buts chaque saison, et je me souviens aussi qu’il était le joueur qui a marqué le plus au tournoi de Viareggio, trois fois meilleur buteur de la Serie B … si l’on regarde le passé, aucun Italien n’a jamais eu les mêmes chiffres. Il peut aimer ou non mais les chiffres dans le football comptent. Il joue dans une bonne équipe, mais pas dans un cuirassé, et cela doit encore plus mettre en évidence le Ciro a travaillé dur pour arriver là où il est maintenant et être plus beau c’est qu’aujourd’hui est un exemple pour les jeunes comme Vialli, Paolo Rossi ou Roberto Baggio l’étaient dans le passé « .

Est-ce que Gattuso le voulait?

« Nous ne bavardons pas dans les bars, nous sommes ici pour exalter le joueur, nous devons rendre hommage à ce qu’il a fait et cela ne doit pas être pris pour acquis. Nous ne le reconnaîtrons jamais assez mais la force d’Immobile a été de se soucier des personnes qui ont donné. jugements hâtifs. Quand il y a un garçon italien qui fait quelque chose comme ça, il faut se lever. Il y a trois jours, un journal a souligné le fait qu’en équipe nationale il n’était pas revenu de la même manière qu’au club, mais son Je travaille avec l’Italie lorsque l’équipe nationale est en difficulté depuis des années, certainement pas à cause de lui seul. «

Est-ce que de nombreux clubs arriveront pour Immobile maintenant?

« J’ai l’habitude de me confronter et de voir les situations au jour le jour. Aujourd’hui, il a un contrat avec la Lazio, celui qui le veut doit frapper à la porte de Lotito qui n’est pas une personne avec qui il est vraiment facile de traiter. Que sera demain, après-demain ou entre Je ne sais pas depuis un mois. Le marché ferme le 5 octobre et Dieu seul sait ce qui peut arriver. »

Le soulier d’or?

« La gratification est d’avoir aligné des monstres sacrés tels que Messi et Ronaldo. Ces dernières années, seules les chaussures en or leur ont valu plus Lewandowski et Suarez. Regardons où Ciro joue et où il joue. »

Si vous êtes désolé de ne pas avoir marqué le 37e but? « Non, l’important est d’avoir atteint le record. Il y a encore quelques années, lorsqu’il est devenu meilleur buteur en cohabitation avec Icardi, sa satisfaction était simplement d’avoir atteint cet objectif et d’entrer dans le registre de l’or. Cela ne fait rien pour diviser. la primauté avec Higuain « .