Le point sur toutes les actualités du marché des transferts du jour vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

DE FRANCE: CR7 DOUTE SUR SON AVENIR À JUVE, PENSEZ AU PSG. POUR APRÈS SARRI, LE FAVORI EST SIMONE INZAGHI ET POUR LE MARCHÉ, NOUS REGARDONS ROME: DZEKO, ZANIOLO ET SOUS LES OBJECTIFS BIANCONERI. INTER, CONTE N’EST QU’UNE VÉRITÉ: DÉJÀ PROBÉ JOYEUX. MILAN, BONAVENTURA PEUVENT MAINTENANT RESTER ET LE RENOUVELLEMENT D’IBRA EST TOUJOURS PLUS PROCHE. ROME SALUE OFFICIELLEMENT LES PETITS ET LES ZAPPACOSTA. LAZIO, SI INZAGHI NE RENOUVELLE PAS IL Y A L’IDÉE MARAN ET DANS LA MANIÈRE QU’IL ATTEND UNE RÉPONSE DE DAVID SILVA. ATALANTA PUNTA BOGA, BOLOGNE SALUT KREJCI. TURIN-GIAMPAOLO, FAGGIANO-GENOA ET ULTIMATUM DE L’UDINOIS CHEZ MISTER GOTTI

France Football fait le point sur le présent et l’avenir de Cristiano Ronaldo, qui s’apprête à défier Lyon en Ligue des champions. Cependant, malgré ses paroles sur l’avenir de la Juventus, demain ne serait toujours pas certain. En effet, le joueur continue de s’imaginer ailleurs, loin de la Juventus, dans une équipe où il pourrait être favorisé pour la Ligue des champions. Comme le Paris Saint-Germain. En octobre, raconte FF, premier mécontentement pour Cristiano Ronaldo qui aspirait à la destination d’adieu à Paris. Avant l’arrêt pour Covid, qui a changé les cartes sur la table également pour l’avenir des joueurs plus âgés, des rumeurs proches du joueur racontaient un adieu pas impossible et le prestigieux média français explique que Ronaldo à Turin n’est pas malheureux maintenant. Mais même pas content.

La Repubblica explique que la Juventus a depuis longtemps identifié le nom qui est apprécié pour l’héritage éventuel de Maurizio Sarri. Net des suggestions sur Antonio Conte, pour lequel le veto présidentiel s’applique toujours, le nom est celui de Simone Inzaghi. Contrat jusqu’en 2021 avec la Lazio, pas de clause de résiliation, le sélectionneur n’a jamais caché son ambition. La Juve aime Inzaghi et s’applique également à Fabio Paratici. Cependant, il ne convaincrait pas entièrement le nom de Mauricio Pochettino, car le tableau d’affichage reste vide.

Tuttosport fait le point sur le marché de la Juventus et explique que les bianconeri envisagent de relier les échanges avec les Roms. C’est toujours dans le viseur Edin Dzeko pour l’attaque mais il ne faut pas l’oublier Nicolò Zaniolo mais les Giallorossi le trouvent incroyable. Le troisième nom est celui de Cengiz sous, extérieur également envisagé à Turin potentiellement un nouveau Douglas Costa.

Le Corriere della Sera explique qu’entre l’Inter Milan et Antonio Conte il n’y avait pas de marche arrière, pas de rapprochement mais seulement une trêve. Armée. Positions lointaines, le message de Conte, qui parlait d’avoir «épousé un projet de trois ans», cache une fracture en panne et difficile à guérir. L’entraîneur décidera de son avenir après la Ligue Europa.

Il Giornale rapporte que l’Inter a déjà sondé le terrain pour Massimiliano Allegri. Confirmation sur le nom de l’ancien entraîneur de la Juventus qui déjà en noir et blanc, en 2014, a remplacé Antonio Conte avec qui les relations sont à des niveaux historiquement bas. Allegri a ouvert ses portes au débarquement nerazzurro: pour lui montrer la possibilité de gagner avec les trois grands hommes d’Italie, il serait le premier de l’histoire à le faire.

Barcelone n’abandonne pas Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter est toujours l’un des buts du club Blaugrana pour la saison prochaine. Comme le rapporte Sport, les Catalans devront cependant d’abord collecter l’argent nécessaire à l’assaut du Bull. Pour ce faire, sept joueurs doivent être vendus.

A Milan, le message adressé par Zlatan Ibrahimovic n’est pas passé inaperçu Giacomo Bonaventura. Un accueil à votre coéquipier ou une invitation à rester? Selon Tuttosport, plus la deuxième hypothèse: le milieu de terrain pourrait décider incroyablement de rester, également fort de la relation de confiance établie avec Stefano Pioli, qui le considère comme un acteur fondamental et utile pour la cause des Rossoneri même avec un rôle de soutien.

Le renouvellement de Zlatan Ibrahimovic est la priorité absolue à Milan. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, le club est Mino Raiola, Agent suédois, sont en contact permanent pour définir les derniers détails de l’extension de l’attaquant et la direction des Rossoneri a présenté au joueur un contrat modulaire avec de nombreux bonus, tout comme vous le faites avec les managers: ce sont des bonus liés à des objectifs personnels et des équipes qui pourraient lui permettre de gagner plus de sept millions d’euros nets.

Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, Milan et Gianluigi Donnarumma, qui ont la volonté commune de poursuivre leur relation ensemble, ne sont pas pressés pour le renouvellement du contrat, qui expire en 2021. En ce moment, le club de via Aldo Rossi a d’autres priorités, principalement l’extension de Zlatan Ibrahimovic, alors le moment viendra de conclure l’affaire.

Parmi les arrières droits suivis par l’AC Milan pour la saison prochaine, il y a aussi Denzel Dumfries PSV: selon Tuttosport, la demande du club d’Eindhoven pour la partie néerlandaise est de 18 millions d’euros, un chiffre non négligeable.

Via son site officiel, Roma a annoncé au revoir et les a remerciés Chris Smalling est Davide Zappacosta après la fin de leur prêt jaune et jaune: « L’AS Roma remercie Chris Smalling et Davide Zappacosta pour leurs efforts cette saison après la conclusion du championnat de Serie A. Les deux défenseurs, qui ont été prêtés l’été dernier par Manchester United respectivement et de Chelsea, ils ne participeront pas aux huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Séville jeudi. «

Rolando Maran comme alternative à Simone Inzaghi pour le banc Lazio. Selon Il Messaggero, le renouvellement du technicien biancoceleste connaît une phase d’attente substantielle: avant le verrouillage, il y avait une promesse avec le président Lotito pour un accord jusqu’en 2023. Pour le moment, cependant, aucune réunion rapprochée n’est prévue. , tandis que des rumeurs sur la Juventus circulent à nouveau. Ainsi, en cas d’adieu, le propriétaire du capitolini penserait à l’ancien technicien de Cagliari pour un changement dans la course.

La Lazio continue d’essayer David Silva et tandis qu’Al-Sadd s’est retiré de la course pour le milieu de terrain qui a été libéré de Manchester City, les biancocelesti attendent une réponse de l’Espagnol. Selon les rapports du Corriere dello Sport, le joueur devrait faire son choix d’ici la fin de cette semaine, au point d’avoir promis au club Capitoline de résoudre le doute.

Marco Giampaolo est à un pas de signer avec Torino. Selon les rapports de Sky Sport, l’entraîneur sera en effet à Milan demain pour mettre fin à son contrat avec Milan et signera ensuite avec les grenades pour les deux prochaines années.

Bologne continue de suivre Lorenzo De Silvestri et il est prêt à faire une offre officielle à l’extérieur en raison d’expirer avec Torino. Selon le Corriere dello Sport, un contrat de deux ans est prêt pour l’ancienne Lazio et la Fiorentina et si le joueur dit oui, l’officiel arrivera immédiatement.

Gian Piero Gasperini, il y a quelques jours, a déclaré que « l’espoir est de récupérer Ilicic pour la saison prochaine ». La reprise du slovène est fondamentale pour Atalanta mais elle n’est cependant pas décisive pour établir des stratégies de marché. Indépendamment des « moments » nécessaires, en fait, la déesse a l’intention d’acheter un joker offensif et le bon nom pourrait être celui de Jeremy Boga. Les joueurs de Bergame sont prêts à fermer avec Sassuolo, même si le montant demandé (25 millions) est élevé et qu’il y a une grande concurrence. Le but est de tomber à au moins 20, mais dans l’opération avec le neroverdi ça pourrait tomber Matteo Pessina, de retour d’un grand championnat avec la surprenante Vérone de Juric. La Gazzetta dello Sport le rapporte.

L ‘Udinese attendra jusqu’à demain soir une réponse de Luca Gotti. Une rencontre entre le club frioulan et le coach a eu lieu hier soir, qui a demandé du temps avant de donner une réponse. Le club patron Pozzo, tel que repris par TMW, a répondu que cela lui laisserait du temps jusqu’à demain, alors si Gotti n’est toujours pas convaincu d’aller de l’avant avec les Bianconeri, il envisagera d’autres solutions pour le banc. Qui sont actuellement deux: Leonardo Semplici ou Rolando Maran.



La nouvelle surprise de ce matin était celle de Daniele Faggiano près d’adieu à Parme pour aller à Gênes. Une proposition importante du président Enrico Preziosi qui, tel que repris par TMW, a identifié l’homme du marché ducal comme la bonne personne pour guider l’avenir du Griffin à tous égards. Toujours pas de fumée blanche mais une route importante empruntée par les parties, à tel point que Parme réfléchit aux hypothèses pour l’avenir. Et en attendant le changement d’entreprise, qui devrait avoir lieu en novembre, avec le club qatari en main, la solution interne est celle qui prend le plus de force. Joueur, drapeau, capitaine, directeur de club, maintenant Alessandro Lucarelli serait prêt pour le grand saut. L’environnement lui fait une grande confiance et l’ancien défenseur a suivi les cours pour devenir un ds. Figure épaisse et très reconnaissable, il pourrait ainsi travailler aux côtés d’une nouvelle figure que l’entreprise recherche juste après Faggiano.

Celta Vigo ne veut pas abandonner Jeison Murillo après l’excellente performance affichée dans cette deuxième partie de saison. Arrivé en prêt avec un droit de rachat fixé à 14 millions d’euros en janvier dernier par la Sampdoria, le Colombien né en 1992 a convaincu tout le monde en Galice, même si le droit de préemption pour son achat était jugé trop élevé et donc laissé à expiration. Cela ne signifie pas pour autant que les Celestes ne soient pas revenus au pouvoir, même de nos jours, pour l’ex parmi les autres de l’Inter et de Barcelone. Si Samp continue de murir, exigeant les 14 millions convenus par le passé, le club espagnol est désormais passé à 10 millions de bonus supplémentaires. Une offre importante, qui ne convainc pas encore pleinement les Blucerchiati, mais qui dans l’environnement Celta laisse aujourd’hui des sensations positives. Avec la conscience – c’est le message qui vient de Vigo à TMW – que Murillo resterait plus que volontairement et que son «retour» sera donc défini avec la plus haute priorité.

« Bologne FC 1909 annonce avoir transféré définitivement le droit aux services sportifs au Sparta Prague Ladislav Krejci. Notre salutation la plus affectueuse va à Ladislav et une grande chance: avec le maillot de Bologne, il a fait 84 apparitions et a marqué 3 buts « . Avec cette note, Bologne a officialisé l’adieu de la classe 92 à l’extérieur. qui revient ainsi dans le club où il a grandi et qui l’a lancé avant son arrivée en Italie en 2016.

IKER CASILLAS SE RETRAIT DU FOOTBALL JOUÉ. JADON SANCHO EST D’ACCORD AVEC UNITED, LE PSG SUIT AUSSI EMERSON ROYAL. BAYERN MUNICH SUR PEDRI ET CHELSEA SUR LE « NEW VAN DIJK »

Iker Casillas a annoncé ses adieux au football. L’ancien gardien du Real Madrid et de Porto a posté une longue lettre sur Twitter. Voici le commentaire sur le post: « L’important est le chemin que vous empruntez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle il vous mène car avec du travail et des efforts cela vient tout seul et je pense pouvoir dire, sans hésitation, que c’est était le chemin et la destination des rêves ».

Jadon Sancho et Manchester United sont parvenus à un accord pour le retour en Angleterre du footballeur de classe 2000. Tel que rapporté par Bild aujourd’hui, l’ancienne City a conclu un accord avec les Red Devils sur la base d’un engagement de 340 000 livres par semaine. Il s’agirait d’un engagement de 17,6 millions d’euros qui, sur 5 ans, signifierait un gain de 88 millions d’euros sur les cinq prochaines années. Plus de récompenses. Sancho gagne actuellement six millions d’euros au Borussia Dortmund, les clubs avec United doivent désormais trouver un accord.

Ferran Torres est un nouveau footballeur de Manchester City. Le talentueux outsider espagnol, né en 2000, a dit au revoir à Valence et a signé un contrat avec Citizens jusqu’en 2025. Ferran, comme dit ces dernières heures par TMW, s’est rendu à Barcelone avec un médecin du club anglais. La Juve et Naples l’ont également aimé en Italie.

Non seulement l’AC Milan, il y a plusieurs équipes européennes qui ont pris contact ces dernières semaines pour Emerson Royal, classe secondaire née en prêt de Barcelone au Betis jusqu’au 30 juin 2021. Les agents italiens du Brésilien ont déjà rencontré la direction des Rossoneri, mais pour le moment l’écart entre l’offre et la demande – au niveau des clubs – reste très important: si les Rossoneri se disaient prêts à atteindre un total de 20 millions, le Barça continue d’en demander au moins 10 de plus, également grâce à la compensation à verser aux verts et blancs pour régler à l’avance le prêt existant et, surtout, les 50% à garantir au club andalou lors de la revente du joueur. Une impasse donc que beaucoup suivent de loin, dont le Paris Saint-Germain. D’après ce qui a été recueilli par TMW, aussi le ds Leonardo se serait personnellement renseigné sur la situation d’Emerson dans les dernières heures. En revanche, son PSG cherche un arrière complet en vue de la saison prochaine et le profil d’Emerson s’est retrouvé sur son bureau.

Chelsea est prêt à frapper une perspective. Selon le Daily Mail, les Bleus sont à un pas de Xavier Mbuyamba, Défenseur de 18 ans libre de Barcelone. Le joueur est l’une des perspectives les plus intéressantes du football néerlandais, considéré par les initiés comme le nouveau Van Dijk.

Le Paris Saint-Germain est à la recherche d’acheteurs Idrissa Gueye. Le milieu de terrain sénégalais ne fait pas partie des plans du club français et pourrait partir pendant la fenêtre du marché des transferts. Selon Le10Sport, les yeux de Wolverhampton sont sur le joueur.

Le Bayern Munich vise l’un des joyaux de Barcelone. Selon les rapports de Sky Sport De, le club bavarois a jeté les yeux sur Pedri, Extérieur gaucher de 17 ans du blaugrana. Le Borussia Monchengladbach, qui souhaiterait l’emprunter pour la prochaine Bundesliga, ferait également un rapport sur le joueur.

