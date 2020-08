Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de la journée est allé aux archives. Parmi les indiscrétions, les négociations et le contexte, voici les nouvelles les plus importantes.

INTER ESSAYEZ-LE POUR MESSI, MAIS IL Y A MAN CITY ET PSG. DZEKO-JUVE: LE FUTUR ENTRE LES MAINS DU BOMBER MAIS HIGUAIN POINT SES PIEDS. BOMBE VIDALE DU CHILI. INTER AVEC HANDANOVIC JUSQU’À 2022. LAZIO, RAFINHA À CONSOLER PAR DAVID SILVA. ROME SUR NAPLES MAKSIMOVIC. AC MILAN: RENOUVELLEMENT AVEC IBRA CLOSER, AURIER EST PLUS PROCHE ET OSCAR RODRIGUEZ SPUNTAINS. FIORENTINA SU IZZO ET TURIN ÉVIER SUR LINETTY. PARME, D’AVERSA AUX VOEUX: VERS Gênes, PRÊT LIVERANI. SAMPDORIA RÊVES D’UN EDER-BIS.

Lionel Messi et l’avenir. Des collègues de Mundo Deportivo font le point sur le joueur et expliquent que pour l’instant, seules deux équipes ont effectivement contacté le joueur. Ce sont le Paris Saint-Germain et l’Inter. Manchester City, un club dont Messi serait encore tenté de retrouver Guardiola, n’a pas encore pris de mesures officielles. Paris et l’Inter se sont entretenus avec Jorge Messi pour connaître l’état de l’art, montrant leur intérêt.

L’avenir possible à la Juventus d’Edin Dzeko est entre les mains de l’attaquant bosniaque. En fait, le club de Friedkin ne le laissera partir que s’il le demande explicitement. L’entretien décisif se déroulera dans les prochains jours, avec le Giallorossi qui, en cas de demande du capitaine, tentera alors de le satisfaire, en visant alors Milik pour le remplacer. La Gazzetta dello Sport le rapporte.

Gonzalo Higuain veut atteindre la fin de son contrat avec la Juventus qui expire en 2021 et donc recevoir tous les 7,5 millions d’euros prévus par l’accord en plus du million et demi restant de la saison dernière. Autrement dit, à moins qu’un accord ne soit conclu sur la résiliation. Les bianconeri travaillent sur des indemnités de départ, ce qui permettrait à la vieille dame d’économiser au moins le salaire de l’année prochaine, car personne n’est prêt à payer les 18 millions qui pèsent encore sur le budget de la Juventus. Mais quand il s’agit de cette possibilité, Higuain bloque tout et alors l’hypothèse qu’elle est incluse dans un échange entre également en jeu, vaine pour le moment puisqu’il n’y a pas de demandes en ce sens. La Gazzetta dello Sport le rapporte.

Le magazine chilien dédié à Colo Colo, DaleAlbo, parle de l’avenir d’Arturo Vidal. Andrea Pirlo, le nouvel entraîneur de la Juventus, et Gianluigi Buffon, le gardien de la Juventus, l’auraient appelé pour un retour sensationnel à Turin. Ronald Koeman lui a d’ailleurs réservé l’accueil: le guerrier quitte Barcelone et le garçon, qui a grandi à Colo Colo avant d’atterrir en Europe, serait désormais tenté par l’aventure de la Juventus.

Comme indiqué dans les colonnes de La Stampa, ces derniers jours, la Juventus a de nouveau testé le terrain pour le talent romain Nicolò Zaniolo, mais l’intention du club de Giallorossi est de sécuriser son joyau. Comme le rapporte le journal turinois, la Juventus aurait fait allusion à l’hypothèse d’un échange, avec Florenzi et Kluivert en noir et blanc et Rugani en jaune et rouge.

Bâle a officiellement acheté Kaly Sene à la Juventus. Agé de 19 ans, sénégalais, l’attaquant sera immédiatement prêté à Omonia Nicosie. Parallèlement à l’annonce de l’acquisition, le club suisse a annoncé que Sene jouera jusqu’à l’été 2021 à Chypre.

La finale de la Ligue Europa, puis le renouvellement de Samir Handanovic. Après le match de ce soir contre Séville, rappelle Tuttosport, le gardien et capitaine de l’Inter prolongera son accord avec les Nerazzurri jusqu’en 2022. Un renouvellement déjà fixé depuis un certain temps, avec l’accord déjà arrivé il y a quelques mois, et qui sera officialisé après la finale à Cologne.

Après la blague de David Silva, la Lazio est prête à lancer l’attaque de Rafinha Alcantara, une joueuse appartenant à Barcelone mais de retour d’une excellente saison en prêt au Celta Vigo. Ces derniers jours – rapporte Il Messaggero – il y avait un contact avec l’agence qui prend soin de son image et la procure. Le Celta avait la possibilité de le racheter pour environ 17 millions d’euros, mais n’avait pas la possibilité économique. Lazio oui et Barcelone semble prête à négocier sur le chiffre, également parce que le contrat de Rafinha expire l’année prochaine et ne semble pas avoir l’intention de le renouveler.

Comme le rapporte l’édition romaine du Corriere della Sera, Lucas Torreira continue d’être disputé par plusieurs clubs en Italie. Après Rome, la Fiorentina et Turin, la Lazio revient elle aussi à penser à l’ancien Dorian pour renforcer la médiane de Simone Inzaghi.

Le Paris Saint-Germain se tourne vers l’Italie pour renforcer à nouveau la défense. Selon ce que TMW a recueilli, le directeur sportif Leonardo aurait en fait visé le jeune central brésilien de la Lazio, Luiz Felipe (double passeport italien). Le club parisien le regarde avec grand intérêt pour l’éventuel après-Thiago Silva à l’arrière de M. Tuchel. Tout comme il en était avec son compatriote ex Milan ou avec Marquinhos à l’époque de la Roma.

Selon la Gazzetta dello Sport, la négociation pour l’arrivée de Mergim Vojvoda à Atalanta n’est pas encore close car bien qu’il y ait un accord général avec le Standard de Liège, les Nerazzurri devront d’abord décider comment se déplacer pour les sorties sur les flancs. évaluer l’avenir de Hateboer, Gosens, Castagne et Reca. Le joueur a récemment rencontré les managers du Dea lors du dîner, réitérant son enthousiasme pour l’éventuelle signature avec un débarquement en Serie A. Une volonté de l’Atalanta que les managers vont tenter de réaliser dans les prochains jours.

Dans les entretiens menés par Napoli avec les Roms, Jordan Veretout a été évoqué, mais les Giallorossi n’ont pas l’intention de se priver des Français, étant donné que Fonseca le considère comme non transférable. Les deux clubs continuent de parler principalement de l’éventuel échange Under-Milik, mais Rome s’intéresse également à Nikola Maksimovic, qui pourrait également arriver si Smalling est confirmé, la priorité de Fonseca. Pour renforcer la défense, l’objectif est d’inclure le défenseur de Naples aux côtés de l’Anglais. Pour le signaler, c’est le Corriere dello Sport.

Zlatan Ibrahimovic est rentré à Stockholm après les vacances passées entre la Sardaigne et Monte Carlo et attend désormais un signal pour reprendre un vol et atterrir à Milan pour entamer la retraite régulière avec ses coéquipiers. Nous avons évidemment besoin du renouvellement du contrat qui n’est pas encore arrivé, mais qui, après les contacts d’hier, est encore plus proche. Les bonus que le Suédois souhaiterait utiliser pour atteindre les 7 millions par an requis par une base fixe de 6, contre le total de 6 proposé par les Rossoneri, seront déterminants. Le sentiment est que les parties sont désormais très proches, avec des développements également attendus aujourd’hui. La Gazzetta dello Sport le rapporte.

Selon SportMediaset, Milan est dans les phases finales avec Tottenham pour l’arrivée de Serge Aurier, arrière droit ivoirien né en 1992 appartenant à Tottenham, dans les Rossoneri.

Selon SportMediaset, Paolo Maldini, directeur technique de l’AC Milan, négocie avec le Real Madrid le milieu offensif Oscar Rodriguez, un joueur né en 1998 qui portait le maillot Leganes en prêt la saison dernière (30 apparitions en Liga et 9 buts) . Le prix de son étiquette est de 20 millions d’euros, mais les Blancos aimeraient inclure le droit de rachat. Le milieu offensif espagnol serait l’adjoint Calhanoglu.

Déjà par le passé, Gérard Deulofeu avait annoncé sa volonté de revenir à Milan, le club dans lequel il a joué en prêt de janvier à juin 2017: l’Espagnol se retrouvait très bien dans les Rossoneri et pour cette raison cela ne lui dérangerait pas du tout de revenir porter le Chemise du diable. Après la relégation de Watford, son avenir sera loin de l’équipe anglaise et sa priorité serait de retourner à Milan. Pour le signaler, c’est Tuttosport.

Pour le moment, aucun club ne s’est présenté avec la Fiorentina pour négocier le rachat de Federico Chiesa. Pour cette raison, l’hypothèse qui conduit au renouvellement du contrat est de retour à la mode, avec une prolongation d’un ou deux ans par rapport à 2022 et avec un engagement qui passerait des 2 millions actuels à 3. Commisso est également prêt à insérer une clause de 70 millions d’euros qui permet au joueur d’avoir une porte ouverte sur la vente, mais le sentiment est qu’avant d’atteindre une signature potentielle, il devra attendre encore un peu. Son père Enrico ne discutera pas de cette possibilité avant la fin du marché, ou octobre, peut-être pour attendre une offre de dernière minute de certains grands clubs. Il est plus facile de discuter du nouvel accord qu’à Noël, avec le président violet qui ne s’inquiète pas de l’échéance actuelle du contrat. La Gazzetta dello Sport le rapporte.

La Fiorentina veut refaire son look et penser à des coups qui ont déjà de l’expérience dans les ligues majeures et en Europe. Non seulement cela: dans le cas de Cristiano Piccini, il y a aussi le fait qu’il est né à Florence et a grandi à Viola. Des facteurs qui placent la classe florentine 92 en tête de la liste de souhaits de l’ailier droit du club violet. Selon ce qui vient d’Espagne, cependant, la négociation avec Valence ne sera pas facile: Javi Gracia, l’entraîneur du club, voudrait garder le joueur mais la faible situation économique de Valence pourrait donner un avantage à la Viola. Ils espèrent trouver un renfort important pour la droite, un produit de sa crèche qui après l’opération il a récupéré physiquement au sommet. En raison d’expirer en 2022, Piccini entre de force dans les sites de la Fiorentina.

Contact entre Urbano Cairo et Joe Barone: la Fiorentina pense sérieusement à Armando Izzo pour la saison prochaine. Toujours pas d’offre officielle, mais la compagnie d’alto s’est placée en première ligne pour l’achat du défenseur de Toro et de l’équipe nationale aussi parce que la viole de Pradè s’est déjà renseignée sur les frais du défenseur né en 1992 et a déjà reçu son disponibilité maximale pour un transfert à Florence.

Selon les rapports du Corriere di Torino, ce sont des heures décisives pour l’avenir de Karol Linetty, l’objectif déclaré de Turin. Le joueur de la Sampdoria est disputé par la grenade mais aussi par la Fiorentina, avec le Turin ds Vagnati qui a rencontré plusieurs fois les hommes du marché liguriens pour tenter de trouver un accord. Au cours des dernières heures, les présidents Le Caire et Ferraro se seraient déplacés en personne, signe que la négociation est vraiment terminée.

Le Torino Football Club a le plaisir d’annoncer qu’il a exercé le droit de contre-option pour le joueur Jacopo Segre avec la ChievoVerona Football Association.

Selon les rapports du Resto del Carlino, Turin et Hellas Verona ont visé le défenseur Giangiacomo Magnani, né en 1995, de Sassuolo. Le central quitte le club émilien où il a trouvé peu de place la saison dernière, ne faisant que 10 apparitions.

De retour du prêt à Hellas Verona, Claud Adjapong, du côté de Sassuolo, ne restera guère en Emilia. Sondage de Gênes, un club à la recherche d’un latéral gauche pour la saison prochaine. Adjapong, qui a un autre contrat de trois ans avec Sassuolo, aime le nouveau ds Daniele Faggiano.

Selon le Corriere di Verona, Samuel Di Carmine a déjà eu de nombreuses demandes en Serie A, avec Parme, Crotone et Sampdoria testant le terrain pour son avenir. Le club vénitien n’a cependant pas l’intention de le laisser partir et discute actuellement avec l’attaquant du renouvellement du contrat expirant actuellement en juin 2021.

Parme a communiqué à Roberto D’Aversa la décision de l’exempter du guide technique ducal. L’entraîneur est maintenant à Pescara et attend un éventuel appel de Gênes, auquel cas il s’agira d’une résiliation consensuelle avec un accord, sinon il a encore deux ans de contrat. Et le nouvel entraîneur? Les opérations pourraient être arrêtées jusqu’à dimanche soir, mais Liverani a déjà un principe d’entente pour une période de trois ans.

Sampdoria rêve du retour d’Eder dans l’équipe avec le joueur qui aimerait revenir en Italie après son expérience en Chine à Jiangsu Suning. Son retour apparaît cependant très compliqué du fait de son salaire de 5,2 millions d’euros, trop pour les caisses de la Sampdoria, même en cas de compression. La relation entre l’Italo-Brésilien et l’environnement est toujours excellente, mais un demi-miracle serait nécessaire pour le ramener en Ligurie. La Gazzetta dello Sport le rapporte.

Parmi les protagonistes incontestés de la saison Spezia, il y a certainement le gardien de but Simone Scuffet, qui en marge du match, comme le rapporte Cittadellaspezia.com, a ainsi parlé de son avenir, car la classe 96 est prêtée par l’Udinese: « Ma volonté de rester à Spezia est là, il en va de même pour le club. Je suis sûr qu’une solution sera trouvée, nous voulons tous les deux la même chose ».

Fort du Portugal: Edinson Cavani ne sera pas un nouveau joueur du Benfica. C’est ce que rapporte A Bola, expliquant comment l’attaquant uruguayen a fait des demandes économiques trop élevées pour le club lusitanien: 10 millions de filet par saison sur une période de trois ans, des chiffres vraiment trop élevés pour Benfica. Les Aguias ne semblent pas vouloir abandonner, et maintenant les négociations semblent s’être arrêtées: il est possible que les Portugais se tournent immédiatement vers d’autres profils, juste au moment où l’accord semblait être en cours.

Barcelone a conclu un accord avec Alfred Schreuder et Henrikh Larsson qui feront partie du staff technique de Ronald Koeman. Pour Larsson, c’est un retour, après avoir joué avec les Blaugrana de 2004 à 2006, marquant 22 buts en 62 matchs.

Guus Hiddink est le nouvel entraîneur de l’équipe nationale de Curaçao, une île néerlandaise des Caraïbes. L’expert technique a signé jusqu’au 30 juin 2022, tout comme le rapportent les canaux officiels de la Fédération.

Après Emiliano Viviano, Karagumruk pense à une autre connaissance du football italien. Contacts en cours pour Ezequiel Schelotto, sorti après son expérience à Brighton et l’idée de Turin du marché des transferts. Un prix de trois ans proposé est un prix de signature remarquable. Galatasaray est également à l’arrière-plan, étudiant la situation. De nouveaux contacts sont attendus dans les prochaines heures.

Gremio de Porto Alegre a officiellement vendu Everton Soares à Benfica mais l’a remplacé par … Everton. Milieu offensif, homonyme du champion qui vient d’être vendu, Everton Cardoso da Silva est originaire de Sao Paulo. Agé de 31 ans, il est immédiatement disponible pour Renato Portaluppi.

Les rues d’Uros Cosic (27) et de l’Universitatea Craiova se divisent. Après un an de militantisme, le défenseur né à Belgrade a mis fin à son contrat avec le club roumain, et est donc libre de s’entendre avec d’autres clubs.

