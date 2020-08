Source: Peluche YouTube dans l’affaire

Au cours des dernières semaines, Luis le «Matador» Hernandez a été une tendance sur les réseaux sociaux pour partager des vidéos amusantes sur son compte TIC Tac, où il chante et imite certains personnages. Ancien joueur de la Équipe mexicaine Il a raconté des anecdotes de son temps en tant que joueur et a surpris tout le monde.

Le champion avec Amérique dans 2002, a été interviewé par le youtubeur »Scorpion doréEt ils ont parlé de plusieurs choses amusantes qu’il a vécues au cours de sa carrière dans le monde du football. Il ‘Torero«A révélé qu’à une occasion, il a été aux prises avec Duilio Davino lors d’un rallye avec le Amérique.

« Je le touche et Davino l’ouvre. Là, je dis «quoi de neuf, compadre nous avons pris une photo». Je pensais qu’il me dirait non, mais il dit «orale va». Nous avons commencé à nous frapper … jusqu’à ce que je tombe et me frappe la tête, c’était là», A déclaré l’ancien attaquant national.

Il ‘Torero«Il a expliqué que le procès découlait d’une solide entrée en matière de formation par Davino, de même, a reconnu qu’il était en colère depuis que le stratège Manuel Lapuente Je ne l’avais pas envisagé dans les matchs de championnat et pas dans les matchs de la Coupe Libertadores.

Il faut se rappeler que Luis Hernandez et Duilio Davino ils étaient ensemble dans le Amérique pour deux ans, dans le 2003 il ‘Torero«Il a quitté l’équipe américaniste pour porter le maillot du Requins rouges de Veracruz. D’autre part, le défenseur est désormais président sportif de la Rayados de Monterrey, qui est l’actuel champion de football mexicain.