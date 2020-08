Gianluca Mancini, défenseur de la Roma, il a été raconté dans Chronicles of Locker Room:

NUMÉRO DE MAILLE – «Je me suis fait tatouer le 23 pour Marco Materazzi. Plus tard, je me suis fiancé le 23 avec ce qui est actuellement ma femme, et je suis passé au 23. Finalement je l’ai mis sur ma chemise. Pour Marco c’est né dans le mythe de Michael Jordan, pour moi ça commence avec lui ».

23 COMME PREMIER TATOUAGE – «Je suis né dans une famille d’Interists et je n’étais même pas défenseur, mais quand je l’ai vu jouer avec malice, esprit de compétition, avec un gros gaucher, il a été impressionné par moi. Pour moi, il a toujours été le 23. C’est le premier tatouage que j’ai fait. Mon père était un joueur de l’Inter, pour lui, se faire tatouer un joueur de l’Inter était tout de suite d’accord, donc je l’avais aussi fait un peu intelligent. J’avais 15 ans et j’ai convaincu mon père avec le numéro de Marco ».

IDOL MATERAZZI – «C’était un défenseur qui a beaucoup marqué. Quand tu es enfant, les défenseurs sont difficiles à admirer, il a marqué, j’ai aimé le monde dans lequel il a joué et puis où je l’admirais, il avait 10 ans, lors de la Coupe du monde 2006. Il est entré dans le match contre la République tchèque, il a marqué le premier but. Ensuite, vous commencez à comprendre un peu, car à 10, vous êtes toujours petit mais vous voyez déjà un petit quelque chose, et à partir de là, l’étincelle a commencé. J’ai regardé toutes les vidéos, quand il a marqué, quand il a été dur. J’ai eu la chance de le rencontrer, on lui parle de temps en temps, je demande conseil. Pour moi, c’est l’idole. «

CONSEILS – «Il y a eu deux appels importants pour moi. Le premier concernait des astuces de football supplémentaires, mais je préfère les garder pour moi. J’ai fait un match amical à Pérouse, j’étais récemment arrivé à Rome, j’avais tout changé tactiquement de Gasperini à Fonseca. J’ai fait un match amical contre l’Athletic Bilbao et je n’ai pas bien joué, à mon avis. Marco, d’un autre côté, l’aimait dans certaines situations, mais dans ce match, j’ai fait une mauvaise passe et marqué des buts, en plus d’obtenir un penalty à la fin. Le lendemain je l’ai appelé et il s’est presque mis en colère parce que je ne voyais que mes erreurs, comme il se doit, mais étant un champion avec une grande expérience il m’a aidé à comprendre: « Regardez vos erreurs mais vous devez voir d’autres situations », il m’a exhorté à continuer à faire ce que Fonseca a demandé. Il m’a chargé. De là, je suis resté quelques matchs, puis j’ai joué le derby et du derby j’ai commencé en croissance. Lorsqu’un champion comme Marco vous donne des conseils, il ajoute des choses absurdes sur le plan personnel ».

COACHES – «J’ai eu la chance d’être formé par Gasperini car cela ouvre vraiment un monde totalement différent en termes de tête, de formation, de tactique. Je n’avais jamais essayé une telle chose et il m’a aidé surtout mentalement à devenir un joueur vraiment concentré: à l’entraînement, dans le jeu, sur tout. Et puis sur le plan tactique j’ai toujours dit qu’un joueur est vu s’il est bon, j’essaye de le faire sur moi. Si un manager change, vous n’avez pas à vous sentir mal, vous devez bien comprendre ce qu’il vous demande. Au début, je ne le cache pas, j’ai rencontré beaucoup de difficultés en arrivant à Rome. J’ai fait les choses que j’ai faites avec Gasperini et Fonseca, chaque entraînement me ramènerait, me mettait de côté et m’expliquerait. J’ai donc commencé à regarder des vidéos là-bas, comme la défense de Fonseca l’a fait au Shakhtar. J’entraînais les vidéos d’eux pour comprendre ce qu’il voulait, je me suis dit: «Si je ne fais pas ça, je ne jouerai pas». Je pense que s’adapter est une belle chose, couvrir et essayer de jouer beaucoup de rôles peut aussi être un avantage, c’est quelque chose que l’on met plus dans ses bagages ».

FINALE DE 2006 – «J’étais à la mer à Follonica, en Toscane. J’étais sur une petite terrasse, je me souviens que j’ai fait le test sur PlayStation avec ma cousine avant la finale ».

CHARGE AVANT LES MATCHS – «Une fois, avant l’Inter-Roma, Edin s’est un peu moquée de moi pour me taquiner. Il m’a dit: «Oeil que Lukaku et Martinez font venir ton mal de tête demain, tu ne le vois jamais. Je comprends qu’ils le disent pour vous donner de la force, mais c’est un mécanisme à l’intérieur qui vous déclenche. Je n’ai pas besoin de ces choses, tout le monde avant que le jeu ne trouve un signal à charger. Certains camarades peuvent vous lancer des flèches et cela peut même vous charger davantage ».

DIFFÉRENCES ENTRE GASPERINI ET FONSECA – «Ce sont deux entraînements différents, comme l’a dit Marco. Avec Gasperini, ce sont des entraînements vraiment intenses, du mardi au samedi, même le jour des galops finaux. À l’entraînement, il a fait possession du jeu, avec 10 extensions avant le match, je faisais de la force. J’ai essayé 2 ans avec Gasperini et je suis prêt à tout. Dimanche tu vas vite et j’arrive à 90 ‘que je pourrais jouer encore 90 minutes: j’ai vu les adversaires avec le souffle, l’attaquant qui avait du mal à revenir et je me sentais plutôt bien. Avec Fonseca, nous faisons des matchs sous pression, de nombreuses possessions de balle, de nombreux matchs où vous devez récupérer le ballon immédiatement. Clairement, je préfère davantage l’entraînement de Fonseca parce que vous jouez avec le ballon et que vous luttez, parce que vous avez du mal quand vous jouez avec la possession et que vous ne prenez jamais le tour. Avec des gens qui savent jouer au football, vous courez de la même manière et faites le même effort. Moi, comme je l’ai déjà dit, je m’adapte à toute formation et chacun a ses préférences. L’important est que chaque entraînement doit vous permettre de le faire le dimanche. Si je m’entraîne bien et que je vais à mille par semaine, c’est parce que dimanche je dois aller bien. Si je ne me sens pas bien dimanche et que je vais plus lentement, c’est parce que j’ai fait quelque chose de mal pendant la semaine ».