Le Français Blaise Matuidi, milieu de terrain de la Juventus Turin et champion du monde avec l’équipe de France, est sur le point de quitter l’équipe de Turin après trois saisons et sa prochaine destination pourrait être le US MLS, comme il a une offre de l’Inter Miami de l’anglais David Beckham.

08/10/2020 à 18:46

CEST

Matuidi, 33 ans, a un contrat avec la Juventus jusqu’en 2021, mais le club turinois, qui cherche à rajeunir son effectif pour ouvrir une nouvelle saison avec Andrea Pirlo en tant qu’entraîneur, a décidé de le laisser partir cet été, selon les médias italiens.

Selon « La Gazzetta dello Sport », Matuidi soumettra ce lundi à Paris pour l’examen médical avant de signer avec l’Inter Miami. Le vif intérêt de l’équipe américaine a également été confirmé par le journal français « L’Equipe », qui prévient néanmoins que l’accord final n’est pas encore conclu.

Matuidi, ancien joueur de Saint Etienne et du PSG, a signé à la Juventus en 2017 et est rapidement devenu une pièce incontournable pour Massimiliano Allegri, qui l’a formé les deux premières années, et pour Maurizio Sarri, son entraîneur cette année.

Bien sûr, il a perdu de sa notoriété après la pause santé, lorsque son compatriote Adrien Rabiot a décroché le titre. Dans son stade de la Juventine, il a joué 132 matchs dans lesquels il a marqué huit buts.