Certains fans de Pérouse ont protesté contre la relégation de leur équipe en Serie C, la troisième catégorie du football italien, plaçant des poupées avec la chemise rouge du club pendue et des messages de menaces à l’équipe et au conseil.

16/08/2020

À 19:48

CEST

Efe

Trois poupées portaient le maillot de Pérouse avec le numéro 9, Pietro Iemmello, le 23, de Marcello Falzerano, et le 27 Gianluca Di Chiara, et un autre représentait la directive, comme on peut le voir sur certaines photos publiées ce dimanche par les médias italiens.

« Nous voulons vous voir comme ça », est la menace que les fans ont ajoutée, en se référant aux quatre poupées pendues.

C’était le point culminant de dures protestations qui ont commencé après la défaite de Pérouse vendredi contre Pescara dans le match nul pour éviter la relégation de la Serie B (deuxième division) en Serie C.

Après avoir perdu le match aller 2-1, Pérouse a gagné 2-1 à domicile et des pénalités forcées, dans lesquelles ils ont néanmoins abandonné en raison des échecs d’Iemmello et de Cristian Bonaiuto.

Malgré le fait que le match se soit joué à huis clos, quelque 700 supporters du club se sont rassemblés à l’extérieur du stade à la fin du match pour réprimander les joueurs et chanter des chants contre le conseil.

Des pétards et des bouteilles en verre ont également été lancés, bien qu’il n’y ait pas eu de conséquences particulièrement graves grâce à l’intervention de la police.

L’équipe n’a pu quitter le stade qu’après 14h30 du matin italien pour rentrer chez elle.

Peu de temps après, quatre poupées pendues avec de graves messages menaçants sont apparues sur un pont à la périphérie de la ville.