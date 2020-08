Après la victoire contre le RB Leipzig pour la Ligue des champions, les joueurs du PSG ont commencé à chanter une chanson de Maluma et une polémique surprise a éclaté sur les réseaux sociaux.

Selon les fans, Neymar s’est moqué du chanteur colombien à travers ‘Hawaii’, une chanson que Maluma a dédiée à son ex-petite amie, Natalia Barulich, qui a actuellement une liaison avec la star brésilienne.

La vérité est que cette situation a provoqué une cataracte de messages sur les réseaux sociaux, car Neymar et Maluma étaient amis et maintenant il semble qu’ils soient confrontés au modèle cubano-croate.

Au milieu de cette polémique entre le crack brésilien et le chanteur colombien, Kun Agüero est apparu sur les réseaux sociaux en écoutant cette chanson et a envoyé un message à son ami Maluma: « Je vous encaisse, Malu. Papa!« , a déclaré l’Argentin, au volant de sa voiture sur les routes de Barcelone.

Il y a quelques jours, Maluma a rompu le silence et évoqué cette situation: «Ne vous laissez pas berner, rien ne s’est passé. Je ne sais pas s’ils sont ensemble, je m’en fous toujours car chacun fait sa vie et si ce sont des copains ça me semble très bien. Tout le monde a besoin d’amour dans sa vie, je n’ai aucun problème avec ça. Je lui suis très reconnaissant et à toute l’équipe du PSG d’avoir mis cette chanson après le match« .

« Je souhaite à Neymar tout le succès dans le monde, je ne lui souhaite de mal pour personne. Je ne me fatigue pas avec ces choses. Et ceux qui ont fait les mèmes, ce sont des bâtards, ils sont très durs, continuez à le faire. Avec Neymar je n’ai aucun problème, je suis très paisible. Je n’aime pas les problèmes. Je n’aime pas le drame d’envoyer des indices. En Colombie, nous sommes élevés de cette façon, si nous avons un problème, nous y faisons face avec toutes les puissances, sans crainte. Je lui souhaite tout le succès, c’est une fissure, »ferma Maluma.

