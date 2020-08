Les données fournies hier après-midi par l’Institut supérieur de la santé sont suffisantes pour nourrir de nouvelles inquiétudes avec laquelle nous nous étions trompés que nous n’avions plus à traiter. Le nombre de nouveaux infectés par Sars Covid 19, huit cent quarante-cinq et six décès, nous ramène au seuil de ces temps sombres qui ont profondément marqué chacun de nous, modifier pas un peu les comportements et les pensées.

Même l’histoire hallucinante et macabre du pauvre Joel et de sa jeune mère a ses racines dans l’étang boueux de ce verrouillage qui a réveillé les orcs et les fantômes chez les personnes les plus fragiles. Une situation, celle d’une nouvelle fermeture, impensable et aussi irréalisable pour des raisons sociales évidentes. Pourtant, même si nous ne courons pas le risque d’être «emprisonnés» pour la deuxième fois il est essentiel que chacun se rende compte que la guerre contre le virus n’est pas terminée et qu’il se comporte en conséquence.

Il reste encore plusieurs jours avant la fin des vacances. Cependant, il reste moins d’un mois pour ce qui devrait être le moment le plus élevé de notre société, à savoir la réouverture des écoles. La ligne épidémique actuelle, si elle est projetée dans le futur immédiat, nous offre un sombre panorama. À ce rythme, lorsque nos enfants retourneront à leur travail étudiant, les infectés seront au moins 1500 par jour. Un nombre qui met les frissons avec ce qu’il voit augmenter tragiquement le nombre de ceux qui sont retournés à l’hospitalisation dans les unités de soins intensifs.

En notant que, par rapport au reste du monde et à l’Europe elle-même, L’Italie est actuellement le pays le moins touché par la vague de retour, ce serait bien d’opérer un mea culpa général honnête qui implique tout le monde, du gouvernement au plus humble des citoyens. Lorsque les responsables des affaires publiques ont décidé de déléguer à chaque commune la possibilité de faire rouvrir ou non les discothèques, ils ont commis une énorme erreur. Les responsables du club eux-mêmes savaient qu’ils ne pourraient jamais discipliner des masses d’enfants comme s’ils étaient à un concert de musique de chambre. Les conséquences sont désormais visibles pour tous.

Et les footballeurs jugés positifs sont pour la plupart tombés malades dans les boîtes de nuit de la Costa Smeralda. À ceux-ci doivent être ajoutés tous le «facile à vivre» qui a insisté pour partir en vacances dans les pays les plus à risque plutôt que d’opter pour des vacances italiennes saines. Il n’y a pas de retour en arrière et la fermeture des salles de bal équivaut à celle des écuries lorsque les bœufs ont fui. Cependant, des dommages encore plus graves peuvent encore être évités. Au moins c’est encourageant et nous devons essayer. Avec les armes que nous avons et que beaucoup avaient placées dans des tiroirs à la malheureuse suggestion des négateurs. Pour le moment, nous pouvons toucher le fer, en attendant le prochain bulletin.