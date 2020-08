Ramón Besa, une référence pour les informations sportives d’El País, a parlé au RAC1 de l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone: ​​«Je pense que Messi y réfléchit, j’imagine qu’il voudra connaître les décisions que prendra le président, dont l’intervention à la télévision Cela a été très déroutant. Messi doit être convaincu qu’il sera le leader des jeunes et non la tête d’affiche des anciens. S’il voit qu’il peut être le chef d’orchestre de Fati ou Puig, ce sera différent. Il faut être prudent avec des footballeurs comme Piqué ou Busquets, qui ne sont pas n’importe lesquels. Vous ne pouvez pas tout changer en même temps. Il est paradoxal que le Barça signe Vidal du Bayern et au Bayern vous avez Thiago. Dans la précédente, les déclarations des Allemands, qui peuvent sembler arrogantes, étaient exactes. Et Coutinho a marqué deux buts pour eux ».

