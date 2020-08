Parmi les meilleurs dans le domaine de Spezia-Chievo, Luigi Vitale, à l’issue du défi remporté par les Ligures contre les Vénitiens, qui a valu aux Eaglets la finale des éliminatoires, a commenté le but atteint: «J’étais déjà confiant à la fin du match aller, car surtout en seconde période j’avais vu des signes positifs de la Claudio et moi avions dit à nos coéquipiers que lorsque nous retournerions dans notre stade, nous les aurions brouillés. Et heureusement, ce soir, il n’y a pas eu de match, dès la première minute. Nous savions que pour accomplir un tel exploit, il fallait aller et les mettre très haut, comme ils l’ont fait au match aller. Ce soir, nous avons été impeccables, un match aussi parfait était vraiment difficile à imaginer, mais nous avons réussi et maintenant nous célébrons à juste titre. Honnêtement, je suis très heureux de la performance que j’ai faite , ces matches m’excitent, car dans des matches aussi délicats, il faut beaucoup de personnalité et personnellement je pense que j’en ai: mais cependant toute l’équipe l’a montré ce soir re la personnalité, le caractère et une grande détermination, car sinon les demi-finales comme celles-ci ne les passent pas. Ce soir on met tout sur le terrain: la tête, le cœur, la technique, la concentration, rien à dire. Se rapprocher des fans en pré-course était une émotion merveilleuse, on ne les avait pas vus depuis longtemps et leur chaleur nous a permis de faire le plein d’énergie. Ce soir la victoire leur est également dédiée, car ce club mérite tout le meilleur, ainsi que cette ville et ces fans. Dans ces mois difficiles, l’entreprise a toujours été proche de nous, elle ne nous a jamais rien fait manquer, en effet le président nous a également dit qu’il était prêt à nous payer un mois supplémentaire tant que nous resterions à Spezia. Je ne sais pas vraiment comment remercier le club, ils ont montré un sens très fort de l’humanité. «

