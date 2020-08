Les déclarations faites étaient un éclair et risquaient de créer un tremblement de terre à Milan à La Gazzetta dello Sport de Ralf Rangnick, l’homme qui semblait destiné à reprendre l’héritage de Stefano Pioli pour démarrer le nouveau cycle des Rossoneri. Avant la volte-face sensationnelle du club de la via Aldo Rossi, la décision de confirmer la confiance du coach émilien avec beaucoup de renouvellement de contrat. Ce ne sont pas tant les mots sur le choix de parier sur un joueur de près de 39 ans comme Ibrahimovic ou la piqûre de Maldini sur les résultats récoltés au cours des deux dernières saisons qui ont laissé leur empreinte, mais la dernière et définitive admission de ce que CalcioMercato.com vous a raconté en détail depuis novembre dernier. Autrement dit, les contacts entre Milan et le professeur Backnag remontaient à l’automne dernier, quand les adieux de Marco Giampaolo étaient consommés.

BOBAN DIT LE VRAI – Une confirmation avant tout que ce qui avait été déclaré par l’ancien Chief Football Officer Zvonimir Boban dans le célèbre entretien avec la rosea en février dernier correspondait à la vérité. Le PDG Ivan Gazidis négociait depuis un certain temps avec un coach – qui dans les Rossoneri aurait eu le rôle de manager avec un contrôle total de la partie sportive – derrière les managers choisis par Elliott et donc par lui (Maldini et Boban, en fait) pour le gestion technique de l’équipe. L’ancien footballeur croate a payé cette explosion avec congédiement qui a eu lieu le 8 mars, une mesure que Boban a décidé de contester ne reconnaissant pas la présence d’une «juste cause». Et làL’interview de Rangnick aujourd’hui peut offrir une aide plutôt invitante si le différend devait aboutir à un juge.

QUEL PROBLÈME POUR GAZIDIS – L’ancien bras droit de Maldini – qui à son tour a critiqué à plusieurs reprises le nom de l’Allemand mais sans attaquer Gazidis et la direction de manière aussi frontale – a soutenu exactement ce que le créateur des contes de fées Leipzig et Salzbourg reconnu de manière incontestable et incontestable et que fondamentalement Gazidis lui-même, dans les jours qui suivirent immédiatement le renouvellement de Pioli, dut admettre: les négociations pour amener Rangnick à Milan duraient depuis un certain temps et n’avaient absolument pas été convenues avec ceux qui avaient reçu la procuration pour la partie sportive, une sphère théoriquement non sous la responsabilité du PDG sud-africain. Un joli crapaud pour Gazidis, qui n’a jamais totalement convaincu quand il a tenté de justifier sa décision de faire sauter le projet Rangnick et qui risque désormais de payer la facture si Boban décide d’aller jusqu’au bout. En plus de tout avis juridique, seule une belle saison de Pioli et la qualification pour la prochaine Ligue des champions supprimeraient la possibilité qu’à la fin de la prochaine saison sportive, Elliott puisse faire ses propres évaluations, même sur le travail de l’ancien Arsenal.