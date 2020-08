La blessure n’est pas grave, soupir de soulagement. Matteo Pessina sourit au lendemain de la dernière course de sa saison en tant que protagoniste avec Vérone: sept buts, la confirmation de ses talents dans le domaine de la construction (déjà six buts à Monza et neuf à Côme) en dépit d’être un milieu de terrain, la croissance constante d’un garçon de 1997 donc aujourd’hui, Milan a eu un nouveau contact avec l’agent Giuseppe Riso, présent à la Casa Milan avec son avocat.

Une rencontre utile pour réitérer l’estime des Rossoneri pour Pessina et étudier les possibilités de l’opération. Il n’y a pas de négociation réelle ou avancée, mais Milan a confirmé sa structure d’entreprise et évalue chaque opportunité. Pessina en fait certainement partie: lorsqu’il a été vendu pour acheter Conti, le club des Rossoneri était 50% de la future revente réservée ce qui permettrait automatiquement à l’AC Milan de acheter Pessina à moitié prix par rapport à l’évaluation réelle qui en faitAtalanta, propriétaire de sa carte et de son club où Matteo va maintenant revenir du prêt. Vérone avec Juric rêve de le garder, mais Pessina a les yeux de clubs comme Naples en Italie et Valence à l’étranger, auquel ajouter le Tentation de Milan qui aujourd’hui a de nouveau pris des informations avec son agent. Atalanta elle-même devra décider de le garder ou de le vendre, tandis que les Rossoneri resteront alertes et attentifs. Un nouveau contact qui maintient le nom de Pessina sur la liste des renforts potentiels pour le milieu de terrain à venir.