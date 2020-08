En plus de conserver le trophée de la Ligue des champions, il y a des joueurs qui ont pour but d’obtenir le soulier d’or de la compétition. Après le retour de la Coupe, et la clôture des huitièmes de finale, le tableau des buteurs a présenté des changements, car dans les quatre matchs qui restaient à connaître les clés finales des quarts de finale, les attaquants en ont profité, et des stars comme Robert Lewandowski, Gabriel Jesús, Memphis Depay, entre autres, ont marqué avec leurs équipes respectives.

Avec les croisements définis, et l’élimination de grands comme le Real Madrid et la Juventus, voici le tableau des buteurs de cette édition de la Ligue des champions:

1. Robert Lewandowski, Bayern Munich. 13 buts.

2. Erling Braut Håland, Borussia Dortmund. 10 buts.

3. Harry Kane, Tottenham. 6 buts.

4. Memphis Depay, O. Lyon. 6 buts.

5. Gabriel Jesus, Manchester City. 6 buts.

6. Gnabry, Bayern Munich. 6 buts.

7. Raheem Sterling, Manchester City. 6 buts.

8. Mertens, Naples. 6 buts.

9. Mauro Icardi, Paris Saint-Germain. 5 buts.

10. Lautaro Martínez, Inter Milan. 5 buts.

11. Ils le sont, Tottenham. 5 buts.

12. Ilicic, Atalanta. 5 buts.

13. Kylian Mbappe. 5 buts.

14. Karim Benzema. 5 buts.

Ainsi, Lewandowski a pris un avantage considérable face à ses rivaux qui sont toujours en compétition, après les deux buts inscrits contre Chelsea, et tout indique que le Polonais est celui qui reste avec cette distinction individuelle.