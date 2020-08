Les Timbers de Portland se dirigent vers une autre finale de la MLS, tandis que l’Union de Philadelphie se laisse lécher les blessures après un autre appel serré qui a finalement et douloureusement échoué.

Jeremy Ebobisse et Sebastian Blanco ont marqué sur les en-têtes des coups de pied de coin dans chaque mi-temps, prenant en sandwich un penalty manqué par Sergio Santos de Philadelphie et menant les Timbers à une victoire 2-1 contre l’Union et une place dans la finale du tournoi MLS is Back. Le résultat final mercredi soir n’a pas été facile. Le but d’Andrew Wooten à la 85e minute sur un rebond sur un coup franc enregistré a donné une bouée de sauvetage à l’Union, et un appel de hors-jeu serré a exclu un égaliseur potentiel une minute plus tard pour annuler un rallye furieux. Néanmoins, les Timbers se sont habitués au succès dans la compétition à élimination directe de la MLS, prenant part à deux des cinq dernières Coupes MLS, remportant le tout en 2015 et atteignant la finale de ce tournoi.

Le succès à élimination directe de l’Union est limité à trois défaites lors des six dernières finales de la Coupe de l’US Open, et alors qu’ils étaient clairement un demi-finaliste méritant en raison de leur travail à Orlando, leur bulle MLS Is Back a sauté un pas avant la finale.

Portland affrontera le vainqueur de la demi-finale Orlando City contre Minnesota United jeudi soir dans le combat pour le titre du 11 août, où le vainqueur remportera une place en Ligue des champions de la Concacaf 2021. Après cela, c’est un retour à la saison régulière de la MLS sur les marchés nationaux des clubs, le commissaire de la MLS, Don Garber, disant à FOX Sports à la mi-temps qu’une annonce concernant la reprise de la saison est imminente.

Voici trois réflexions sur le match:

Sebastian Blanco a le MVP du tournoi en vue

MLS Is Back a été l’occasion de briller pour un certain nombre de joueurs, mais celui qui se démarque au-dessus de tous les autres est Blanco.

Il est vrai qu’il a été laissé échapper par le PK raté de Santos, après avoir commis une pénalité flagrante juste avant la mi-temps en tirant l’attaquant par derrière alors qu’il montait pour rencontrer un centre. Du côté offensif, cependant, il était partout, et sans l’héroïsme du gardien de but de l’Union, Andre Blake, il aurait eu une ligne de statistiques plus époustouflante.

Dans l’état actuel des choses, il s’est retrouvé avec le but gagnant, étant en quelque sorte laissé non marqué sur un coup de pied de coin par le deuxième poteau et capable de rentrer chez lui après que Dario Zuparic ait acquiescé le service initial de Diego Valeri.

Blanco a maintenant trois buts et cinq passes décisives dans la compétition (un but et trois passes décisives ont eu lieu en phase de groupes et compteront pour les statistiques de la saison régulière), mais son jeu va au-delà des chiffres de base. Il est devenu l’étincelle qui fait démarrer l’attaque des Timbers, et c’est autant une raison que quiconque pour qu’ils soient en finale.

Douglas DeFelice / USA Today Sports

Sommes-nous sûrs que l’Union ne l’a pas lié?

Après 84 minutes de football infructueuses, l’Union a failli se stabiliser. Dans la nuit, une série des meilleures chances de Philadelphie ont navigué sur la barre transversale: deux coups francs et le PK de Santos.

Quand on a finalement été mis sur le cadre, de bonnes choses se sont produites, avec Wooten bondissant après l’arrêt initial de Steve Clark pour ramener Philadelphie à 2-1.

Une minute plus tard, le miracle semblait être complet. Cela a commencé par Brenden Aaronson, qui s’est lancé dans la moitié de terrain de Portland et a joué large pour Wooten avant de recevoir la passe de retour. Il a ensuite tourné sur sa marque et a glissé un ballon dans un espace restreint et un certain nombre de défenseurs des Timbers à Kacper Przybylko, qui semblait marquer le but égalisateur, uniquement pour que l’arbitre assistant lève le drapeau pour le hors-jeu.

L’appel était serré et les angles de caméra disponibles étaient limités en raison des limites du lieu de jeu, mais il semblait que Przybylko était à égalité avec le dernier défenseur au moment où la passe a été jouée. Il n’y avait pas de preuves assez évidentes pour renverser cela, à la vue de VAR, cependant (il n’y avait pas non plus de fenêtre transparente sur la discussion VAR avec l’arbitre Allen Chapman – cela, de toute évidence, est limité aux émissions d’ESPN; le match de mercredi a été diffusé sur FS1), et l’appel a été retenu.

Cela a fini par être cela, et les Timbers ont tenu bon. Ils auraient pu facilement ranger le jeu à plusieurs reprises. Avant le but de Blanco à la 70e minute, ils avaient deux chances de prolonger l’avance, mais Valeri et Jaroslaw Niezgoda ont tiré directement dans les bras d’André Blake sur des regards clairs. Blake a effectué un arrêt beaucoup plus difficile à la 69e minute, volant Andy Polo avec une plongée en extension complète.

Même après que le but de Blanco ait semblé mettre le jeu à l’écart, Niezgoda a gâché une autre chance sur le compteur, choisissant d’être un peu trop altruiste quand il avait une occasion claire de marquer.

Portland a presque payé le prix de son gaspillage, mais il en a juste assez pour passer.

Douglas DeFelice / USA Today Sports

Les bois gardent Aaronson silencieux – pour la plupart

Aaronson est le sujet de discussion du tournoi, chaque match étant diffusé un rappel que, oui, il suscite un intérêt à l’étranger et, oui, ses jours avec l’Union pourraient être comptés. Pour être juste, tout est mérité. L’espoir américain de 19 ans a été une étincelle de milieu de terrain qui a fait la différence, avec trois passes décisives à Orlando, dont une magnifique en quarts de finale contre le Sporting Kansas City.

Tout ce discours semblait avoir servi de source de motivation pour les Timbers, car ils lui avaient mis les pinces. Il n’a jamais eu l’air tout à fait à l’aise mercredi jusqu’à la fin du match, et dans ses remarques sur la pause hydratation de la première mi-temps, le manager de Portland, Giovanni Savarese, n’a pas spécifiquement nommé Aaronson, mais il a indiqué que garder les lignes proches et ne pas permettre à l’Union de pénétrer à travers le milieu a été la clé du succès précoce de Portland. Lire entre les lignes, c’est tout Aaronson et le travail que Diego Chara & Co. a fait pour l’empêcher d’avoir une influence.

Ce n’est que lors de cette dernière dernière ligne droite qu’Aaronson a eu un impact, et il n’est pas surprenant que les moments les plus dangereux de l’Union – et son appel serré à atteindre l’équilibre – se sont produits d’une action inspirée d’Aaronson.

Malgré toutes les discussions sur Aaronson et le défenseur central de Philadelphie, Mark McKenzie, 21 ans, le jeune duo américain de Portland a fini par avoir plus à dire sur le terrain.

Ebobisse et Eryk Williamson, tous deux âgés de 23 ans, ont poursuivi leur jeu stellaire, le premier marquant son quatrième but de la compétition et le second ayant l’air toujours plus à l’aise dans la salle des machines du milieu de terrain.

Chaque fois que l’équipe nationale américaine revient à l’action, il y aura beaucoup de matchs dans différentes compétitions qui devraient repousser les limites habituelles du pool de joueurs. Il ne fait aucun doute qu’Ebobisse et Williamson – en plus d’Aaronson et McKenzie – ont joué leur rôle dans une plus grande considération en 2021, que ce soit pour un camp de janvier, les qualifications olympiques, les demi-finales de la Ligue des Nations ou la Gold Cup. Tous en attente d’une pandémie, bien sûr.