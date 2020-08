LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) – Dans une année pas comme les autres, ce sera un championnat pas comme les autres.

Orlando City et Portland se rencontreront dans la finale du tournoi MLS is Back mardi soir, le vainqueur hissant un trophée moins de 24 heures avant que la ligue ne reprenne sa saison régulière révisée sur les marchés nationaux.

C’est une situation étrange, bien sûr, mais étant donné la façon dont le monde du sport s’est effondré et a changé en 2020, cela pourrait bien être une fin appropriée pour un événement qui a établi un record du monde Guinness pour être le plus grand tournoi de football à un seul endroit. Le format de style Coupe du monde comprenait 51 matchs sur 45 jours au complexe Wide World of Sports d’ESPN à Disney World.

Le tournoi a failli dérailler tôt, Nashville et Dallas devant se retirer en raison de nombreux tests COVID-19 positifs, mais il n’y a pas eu de revers de coronavirus depuis. Juste du football divertissant.

Orlando et Portland ont émergé comme les meilleurs du peloton, comptant tous deux sur une défense acharnée pour se rendre au match de championnat.

«Les défenseurs, parfois, ne reçoivent pas le crédit lorsque vous remportez des matchs», a déclaré l’entraîneur d’Orlando Oscar Pareja, dont l’équipe n’a pas accordé plus d’un but dans un match de tournoi. «Normalement, nous nous concentrons sur la partie spectaculaire du match, et c’est génial. … Si l’équipe continue de défendre de cette manière, je pense que nous aurons une plus grande chance de gagner.

Orlando est un finaliste surprise à sa sixième saison en MLS avec son quatrième entraîneur-chef. Pareja a remplacé James O’Connor après l’année dernière et a propulsé les Lions vers de nouveaux sommets. Les joueurs ont des rôles clairement définis dans un schéma qui joue à l’arrière et continuent de trouver de bons résultats dans des matchs serrés.

Nani a été la clé offensive. Le milieu de terrain portugais de 33 ans a marqué le vainqueur lors du premier match du tournoi d’Orlando et a trouvé le filet à deux reprises lors d’une victoire 3-1 en demi-finale contre le Minnesota la semaine dernière.

« Vous ne pouvez pas dire assez de bonnes choses à son sujet pour le moment », a déclaré l’attaquant Chris Mueller. «Il a été formidable pour nous tous.

Pareja a supplié ses joueurs de traiter la finale comme n’importe quel autre match, sachant que Portland a plus d’expérience. Les Timbers ont remporté la Coupe MLS en 2015 et étaient finalistes il y a deux ans.

«C’est tout ce que vous pouvez vraiment faire, bien, à ce stade», a déclaré Mueller. «Vous ne voulez pas penser à la pression externe qu’entraîne la participation à une finale. … Plus on y pense et plus on essaie de le saisir, plus il s’éloignera de nous.

«Nous devons nous concentrer sur le processus consistant à faire ce que nous faisons, à jouer notre jeu, à jouer avec confiance et à croire les uns en les autres, car en fin de compte, nous savons que nous avons la qualité et une équipe assez bonne pour sortir et gagner le match.»

L’entraîneur de Portland, Giovanni Savarese, a minimisé les avantages perçus que son équipe pourrait avoir en raison de son pedigree MLS.

« Je suis convaincu que l’avantage n’est que ce que nous allons faire sur le terrain dans un match particulier », a-t-il déclaré. «Toutes les choses supplémentaires que nous pensons avant ne sont pas la conséquence de ce qui va se passer dans le match. … Nous entrerons dans le match de la même manière et c’est ce que nous allons faire dans le jeu – ce travail honnête que nous allons faire – qui va faire la différence.

Le championnat sera de courte durée, le FC Dallas et Nashville reprenant la saison régulière mercredi soir.

Les 26 équipes de la ligue disputeront 18 matchs chacune, dont beaucoup se dérouleront dans des stades vides en raison de la réglementation locale. Les équipes seront soumises à des protocoles de tests rigoureux et utiliseront des vols charters ou des bus dans l’espoir de réduire les contacts sans étrangers.

Ce ne sera pas aussi strict que la bulle MLS qui a fonctionné à la perfection chez Disney. Mais cela pourrait être un modèle à suivre pour d’autres ligues.

«Nous comprenons que revenir au jeu va poser des défis», a déclaré Don Garber, PDG de la Major League Soccer. «Nous savons que nous pourrions avoir des problèmes qui vont nous perturber et pourraient même nous forcer à reporter les matchs. Nous sommes conscients de la nécessité d’être flexibles, nous sommes conscients que nous entrons dans une nouvelle normalité pour notre industrie.