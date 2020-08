LISBONNE, Portugal (AP) – Thomas Müller est un joueur qui peut parler avec autorité de deux des résultats les plus choquants du football de l’histoire récente.

Il était là lorsque l’Allemagne a assommé le Brésil 7-1 en demi-finale de la Coupe du monde 2014, et il était de nouveau là vendredi lorsque le Bayern Munich a battu Barcelone 8-2 en quarts de finale de la Ligue des champions.

Non seulement cela, il a également joué un rôle clé dans les deux résultats en ouvrant le score tôt dans les deux matches.

Le but de Müller à la 11e minute a mis l’Allemagne en route pour la raclée du Brésil il y a six ans au stade Mineirão, et son but à la quatrième minute vendredi a mis le Bayern sur la voie de la superbe victoire contre Barcelone au Stadium of Light. Il a également marqué à la 31e minute en quart de finale de la Ligue des champions.

La victoire au Brésil a conduit l’Allemagne à la finale de la Coupe du monde et au titre mondial contre l’Argentine de Lionel Messi. La victoire contre Barcelone de Messi a mis le Bayern en demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City ou Lyon, qui joueront plus tard samedi.

La performance contre Barcelone a le plus impressionné Müller.

«Lors de la victoire au Brésil, nous n’avions pas le même contrôle. Oui, nous étions bons, mais ce soir (vendredi), la façon dont nous avons dominé le match était impitoyable », a déclaré Müller. «C’était une soirée spéciale. Nous voulions les accabler dès le départ, comme nous l’avons fait ces derniers mois.

« De toute évidence, vous ne pouvez jamais arrêter contre une équipe comme le Barça, mais nous avons dominé », a déclaré Müller, 30 ans. «Surtout hors du ballon. C’est une grande déclaration, mais c’est la façon dont nous avons joué en équipe qui me rend vraiment heureux.

Müller n’était pas le seul présent dans les deux matchs historiques. Le gardien du Bayern Manuel Neuer et le défenseur Jérôme Boateng faisaient également partie de l’équipe d’Allemagne contre le Brésil, et l’entraîneur du Bayern Hansi Flick était l’assistant de Joachim Löw lors de la Coupe du monde 2014.

«Nous étions implacables», a déclaré Neuer. «Nous avons continué à attaquer. De toute évidence, Barcelone est forte en attaque et peut marquer des buts, mais nous avons continué et n’avons pas lâché. Nous voulions marquer des buts et nous avons réussi. »

Le Brésil et Barcelone ont été complètement submergés dès le début. Le Brésil perdait 5-0 à la 29e minute dans la ville de Belo Horizonte, tandis que le club catalan perdait 4-1 à la 31e à Lisbonne. Aucun n’avait de réponses pour la haute pression et la haute intensité provoquées par leurs adversaires allemands.

Messi couvrait son visage de désespoir au début de la première mi-temps à Lisbonne alors qu’il devenait clair que le style de possession de balle de Barcelone n’avait aucune chance contre l’approche plus verticale et agressive du Bayern.

«La façon dont ils ont maintenu une telle intensité pendant 90 minutes était sensationnelle», a déclaré Flick. «C’est notre mentalité, c’est ce dont nous sommes tous. Nous savions que nous forcerions les erreurs si nous les mettions sous pression. Nous voulions exploiter cela, et cela n’aurait pas pu mieux fonctionner. »

Barcelone et le Brésil ont commis des erreurs défensives inhabituelles sous la pression et ont tous deux semblé stupéfaits par la supériorité évidente de leurs rivaux. Le Brésil avait l’air fini après avoir reculé 5-0, tout comme Barcelone après avoir pris du retard 4-1, l’attitude des joueurs sur le terrain indiquant qu’ils avaient abandonné. Les deux derniers buts de l’Allemagne contre le Brésil sont survenus à partir de la 69e, tandis que le Bayern a clôturé son score avec quatre buts à partir de la 63e.

«Nous nous sommes tellement amusés là-bas», a déclaré Müller. « Barcelone a des joueurs spéciaux et nous avons dû être encore plus agressifs, revenir encore et encore. »

La perte désastreuse contre l’Allemagne a coûté le travail de l’entraîneur brésilien Luiz Felipe Scolari à l’époque, et la même chose devrait arriver à l’entraîneur de Barcelone Quique Setién. La raclée 8-2 est également susceptible de forcer un changement d’époque au club catalan, qui avait déjà eu du mal cette saison avec des vétérans tels que Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez et Gerard Piqué.

«C’est aujourd’hui inacceptable», a déclaré Piqué.