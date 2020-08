L’entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, est clair qu’il n’hésiterait pas à se déplacer à l’étranger pour diriger un club de Premier League anglaise ou plus tard diriger l’équipe nationale allemande de football, poste pour lequel il estime encore qu’il lui reste « un peu de temps ».

26/06/2020 à 18h12

CEST

.

« En principe, c’est un travail que je peux imaginer, c’est un grand honneur d’être l’entraîneur national. Mais il me reste encore un peu de temps et je veux être sur le terrain tous les jours et profiter du football de club. En plus, je dois gagner. plus (titres) et faites plus de réalisations », a-t-il expliqué Nagelsmann ce vendredi à la station de radio «MDR Jump».

L’entraîneur de 32 ans considère qu’actuellement Joachim Löw C’est un bon entraîneur pour le quadruple champion du monde et que la liste des candidats pour le remplacer comprend deux ou trois noms qui seraient devant lui, qui a un contrat avec son club actuel jusqu’en 2023, sans clause de résiliation.

En plus de la Bundesliga, Nagelsmann ne ferme à l’avenir les portes d’aucun club en Angleterre. « S’ils me faisaient une bonne offre, je passerais aussi en Premier League », a-t-il souligné.