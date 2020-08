Orlando City n’a jamais remporté un match éliminatoire de la MLS. Heck, ça n’a jamais été joué en un seul. Pourtant, les Lions sont à 90 minutes d’être couronnés champions de la MLS is Back.

Nani a veillé à cela, l’ancienne star de Manchester United marquant deux grands buts en six minutes en première mi-temps dans le cadre d’une victoire 3-1 contre Minnesota United en demi-finale jeudi soir.

L’équipe hôte du tournoi de facto n’a pas commencé très bien, mais Nani a tout changé pour saisir l’élan et diriger Orlando vers la finale du 11 août contre les Timbers de Portland. La foudre dans la zone avait retardé le coup d’envoi de la demi-finale d’une heure. Puis un peu plus d’une demi-heure après le début du match, il a frappé deux fois sur le terrain sous la forme du capitaine d’Orlando City.

L’arrière droit partant du Minnesota, Romain Metanire, blessé, a donné au vétéran de 33 ans un avantage face au polyvalent milieu de terrain américain U-23 Hassani Dotson. Pressé dans un rôle d’arrière, Dotson a bien résisté à Nani, beaucoup plus expérimenté, jusqu’à la 36e minute. C’est à ce moment-là que Robin Jansson a tiré une diagonale à longue portée à l’arrière, repérant Nani sur le canal gauche. Une magnifique première touche a permis à Nani de faire le reste, et il a montré la force de retenir Dotson avant de placer le ballon par le gardien de but Tyler Miller.

Son deuxième but était encore plus spécial, même si Dotson était coupable d’avoir donné trop d’espace à Nani. Ayant peut-être momentanément détourné son attention par une paire de courses hors-jeu, Dotson a reculé et a permis à Nani de se préparer pour une explosion de 20 verges au curling à la 42e minute qui a doublé l’avance.

Orlando a été obligé de transpirer tard, la vague de pression du Minnesota payant avec un but de consolation. Mason Toye a fait les honneurs, en courant sur un superbe ballon de Kevin Molino pour battre Pedro Gallese pour porter le score à 2-1.

Alors que le Minnesota continuait de pousser pour l’égalisation, avec une rafale tardive et un appel rapproché rappelant les scènes de la finale de l’US Open Cup 2019, Orlando a frappé au comptoir, avec Benji Michel – un natif de Portland – arrondissant Miller et terminant dans un filet vide pour plafonner le score et organiser une confrontation contre les Timbers.

La nuit appartenait autrement à la meilleure star d’Orlando. Nani, à son honneur, est entré dans la compétition avec un esprit ouvert et une vision positive de jusqu’où Orlando pourrait aller malgré le manque de succès historique du club. Avec trois buts et trois passes décisives dans les six matches d’Orlando (un but et deux passes décisives ont eu lieu en phase de groupes et compteront pour son total de saison régulière), il est autant une raison que quiconque pour Orlando d’être en finale et pourrait vaincre défier Sebastian Blanco de Portland (trois buts, cinq passes) pour les honneurs MVP du tournoi en fonction du déroulement du match pour le titre.

« Je pense que c’est égal pour tout le monde », a déclaré Nani à Sports Illustrated avant le début du tournoi. « Étant loin de nos installations pendant si longtemps, nous avons dû nous adapter pour revenir le plus tôt possible. Mais avant de voir les équipes sur le terrain jouer à un jeu, vous ne pouvez pas dire qui sera le favori, qui va gagner ou qui est meilleur que qui. Vous devez voir les équipes; vous devez voir comment ils vont performer, quelle sera la motivation des joueurs. Mais une chose que je peux dire, c’est que nous travaillons dur, et notre entraîneur (Oscar Pareja) nous a tout donné, essayant de nous aider à améliorer notre jeu. Et je pense que nous avons fait un excellent travail. «

L’empreinte de Pareja sur le club a été évidente à son retour en MLS après un passage avec le Club Tijuana. L’empreinte de Nani a également été omniprésente dans ce tournoi, et Orlando est maintenant à une victoire de remporter le premier succès tangible du club en MLS et de sceller une place improbable dans la Ligue des champions de la Concacaf 2021.

Portland, vainqueur de la Coupe MLS 2015 et finaliste 2018, entrera dans la finale avec un pedigree bien plus grand. Aucun joueur sur le terrain, cependant, n’aura plus d’expérience du gros match que Nani, le quadruple champion de Premier League qui a 16 trophées de club et une médaille de champion de l’Euro 2016 pour accompagner son rôle de titulaire pour le Portugal à la Coupe du monde 2014. .