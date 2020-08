Le nouveau manager de l’AS Monaco, Niko Kovac, aurait convaincu Luka Jovic de rejoindre le club, selon un rapport de France Football.

L’entraîneur des Balkans a joué un rôle déterminant dans l’adaptation de Jovic à Francfort et sa percée au club de Bundesliga. En 2017, l’Eintracht Francfort – alors entraîné par Niko Kovac qui connaissait le joueur depuis ses débuts dans le football – a obtenu un prêt de deux ans avec une option d’achat auprès de Benfica. Jovic a fait l’éloge de Kovac, après avoir disputé 27 matchs et marqué 9 buts lors de la saison 2017/2018. «En un mois à Francfort, j’ai couru plus qu’en une année entière à Lisbonne», a-t-il déclaré à Frankfurter Rundschau. Kovac était un compatriote des Balkans et a aidé à installer Jovic et à définir ses priorités. «J’avais juste besoin de quelqu’un comme Niko Kovac pour me réveiller. Il exige le maximum et tire le maximum de vous. Je dois remercier Niko Kovac pour le succès que j’ai maintenant », a-t-il ajouté.

On ne sait pas ce que Zinedine Zidane a prévu pour Luka Jovic et si le club serait prêt à tirer profit du Serbe. Si une offre de 50 à 60 millions d’euros arrivait, le club récupérerait son investissement – compte tenu des chiffres amortis de la première année de son contrat – et pourrait être ouvert à l’accord étant donné la difficulté de Luka Jovic à s’adapter au club et à son hors-terrain. problèmes lors du verrouillage du coronavirus.