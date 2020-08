Il est facile de dire «résilions le contrat». Aucun club ne le découvre sur sa propre peau comme la Juve. Qu’en peu de temps, il a réussi à trouver une place avec Claudio Marchisio à l’été 2018, un peu comme ces dernières semaines avec Blaise Matuidi. Alors que le problème de Mario était beaucoup plus compliqué Mandzukic par exemple, avec un effet négatif associé sur les comptes. Et maintenant il se bat avec Sami Khedira, qui n’a d’ailleurs quasiment aucun poids dans le budget hormis les salaires, mais surtout avec Gonzalo Higuain. Pas seulement. Parce qu’alors il y a aussi la même situation à affronter avec ces coachs qui font partie du passé. Il est resté sous contrat jusqu’au dernier Max Allegri, recevant la totalité du salaire également dans la saison qui vient de se terminer. Pas de résolution. Et Maurizio Sarri est du même avis.

NON, MERCI – Après la colère de l’élimination avec exemption ci-jointe, la direction de la Juventus a contacté Sarri pour lui proposer un accord qui pourrait lui permettre de se libérer immédiatement et la Juve d’économiser beaucoup d’argent: c’est 6 millions net par saison pendant encore deux ans, plus un généreux million à redistribuer après l’accord salarial conclu à l’aube du lock-out. Mais la réponse, pour le moment, est assez claire: ne pas en parler, pas maintenant. Et de toute façon Fali Ramadani s’occupe de ces choses. Mais sans nouvelle aventure au coin de la rue, il n’y a aucune volonté de la part du commandant de donner ne serait-ce qu’un sou à la propriété de la Juventus, décisive dans le processus décisionnel de son exemption.

LE MESSAGE – Non, merci. Avec un autre message, qui peut avoir plus ou moins atteint l’expéditeur. Aussi en cela, seulement en cela vraiment, deux entraîneurs et deux hommes aux antipodes comme Sarri et Allegri. Attention, Juve: ici on change à nouveau d’entraîneur mais le problème est celui d’une équipe déséquilibrée et difficile à entraîner. Allegri l’avait déjà dit, bien avant ses adieux, dans la salle des caritatis. Il a peut-être utilisé des mots différents, mais le sens était le même même dans le dernier message de Sarri. Et les réductions, pour l’instant, ne sont pas évoquées.